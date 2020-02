SpaceX vous propose désormais de lancer votre satellite dans l’espace depuis ses fusées

Annoncé l’an dernier, le nouveau programme de SpaceX est désormais ouvert aux candidatures. Les entreprises et clients qui souhaitent envoyer un satellite par le biais de l’entreprise de Musk peuvent désormais choisir l’orbite de leur choix ainsi que la date du vol. Les premiers lancements auront lieu dès le début du mois de juin —si SpaceX ne prend pas de retard.

Utiliser la puissance de SpaceX pour envoyer des satellites en orbite

Baptisé Smallsat Rideshare Program, ce programme à tout de même un coût non négligeable pour les clients, car le lancement de leur satellite par SpaceX revient au moins à un million de dollars. Au-delà d’un certains poids, l’entreprise se réserve le droit de facturer 5 000 dollars de plus par kilo de charge utile. La société américaine offre aussi un service de ravitaillement de carburant. Le premier dépôt doit être d’au moins 5 000 dollars.

Le site web sur lequel les clients de SpaceX peuvent candidater n’est pas sans rappeler celui de Tesla et son configurateur. En somme, vous avez une offre de base sur laquelle vous pouvez ajouter des options personnalisées propres à vos besoins. Il est aussi possible de prendre une assurance dont le montant maximal est de 2 millions de dollars.

Un porte-parole de SpaceX indique à Digital Trends à propos de ce nouveau programme : « Nous sommes déterminés à servir le marché commercial au fur et à mesure de sa croissance et de son évolution, et nous pensons pouvoir répondre aux besoins des petits opérateurs de satellites en leur offrant un accès fiable et rentable à l’orbite grâce à des missions de covoiturage programmées régulièrement et dédiées ».

C’est la première fois qu’un tel service est lancé dans le monde, offrant la possibilité —à quiconque ayant de l’argent et la technologie requise— d’envoyer des appareils tout droit dans l’espace. Si vous avez un satellite et un million de dollars, n’hésitez donc pas à vous jeter sur l’occasion.

Outre ce nouveau programme, SpaceX a de nombreux projets pour 2020. L’entreprise américaine continuera à envoyer ses propres satellites en orbite basse pour créer un Internet mondial, tout en travaillant sur la capsule Crew Dragon destinée à envoyer des astronautes vers l’ISS.