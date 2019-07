Spliiit, la plateforme pour partager tous vos abonnements

A l’heure des plateformes à répétition, des dizaines de comptes que l’on créée pour pouvoir profiter d’un nouveau service, il n’y a pas que nos boîtes mails qui sont saturés de mails à répétition. Ce sont aussi nos comptes bancaires qui peuvent tirer la grimace. Jusqu’à 16 euros chez Netflix, au moins 10 euros sur Spotify…. Pour peu que l’on soit amateur de football ou cinéphile, des choix cornéliens peuvent s’imposer rapidement. Heureusement, Spliiit veut nous aider.

Spliiit divise les prix

L’idée de cette plateforme collaborative est simple : diviser le prix entre les utilisateurs. Vous indiquez votre abonnement, son tarif mensuel, le coût par personne et les adresses mails des autres participants à cette sorte de cagnotte 2.0. Le site joue l’intermédiaire et se sert avec une commission de 4% par transfert.

Sur le papier, l’offre est plutôt étendue :

SVOD (Netflix, Molotov, OCS, RMC, beinSports, Prime Video, My Canal)

Musique (Spotify, Deezer, Apple, Amazon Soundcloud, YouTube Music)

Commerce (Prime Now, Fnac+, Cdiscount)

Jeux vidéo (Nintendo, Playstation XboX)

Logiciels (Norton, Office365)

Box Internet (Free, Orange, SFR, Bouygues, Sosh, Red)

Cinéma (UGC, Pathé)

Salles de sport (Bodytech, Basic Fit, Gigafit, KeepCool)

Nourriture

Beauté

Presse

Cloud

Musées

Vous pouvez trouver tout le détail en cliquant sur ce lien ou dans cet article plus détaillé sur les enjeux de ce type de service. Mais c’est bien du côté de la vidéo ou de la musique en streaming que Spliiit devrait trouver la majorité de ses utilisateurs. On devine aussi que de nouvelles plateformes et services devraient être ajoutés au fur et à mesure de leur lancement. Apple+, Disney sont attendus au tournant. Reste tout de même à voir quelle sera la réaction justement de ces acteurs qui risquent de ne pas apprécier la chute potentielle de revenus. Netflix a beau répéter que le partage de comptes ne pose pas de problèmes, il y a une différence entre un système artisanal et Spliiit. Pour l’instant, le site profite d’une zone grise. Affaire à suivre.