Spotify Connect : la mise à jour du SDK ouvre la connexion à tous les utilisateurs

Auparavant, il fallait avoir un compte premium pour diffuser de la musique sur une enceinte intégrant de façon native la plateforme. Pour proposer cette nouveauté, les fabricants devront lancer une mise à jour de leurs appareils.

Les comptes gratuits sur Spotify ont souvent été bridés. Non seulement ils diffusent des publicités, mais ils forcent une écoute avec une connexion internet de qualité inférieure. Des paramètres qui poussent souvent les utilisateurs à prendre un abonnement payant, bien plus confortable. D’ailleurs, ils sont 87 millions à payer leur accès à Spotify. Cependant, pour conquérir de nouveaux profils, la plateforme a récemment revu son approche de l’accès gratuit.

Ça n’a l’air de rien, mais la startup suédoise se prépare à une guerre sans merci avec Apple, et les autres challengers du marché du streaming musical. Amazon arrive d’ailleurs en force, et ne prendra pas de pincettes. En parallèle d’une course aux utilisateurs, Spotify prépare une application Apple Watch, en complément d’une intégration sur Wear OS. D’autres pistes comme la diffusion de podcasts permettent de diversifier les contenus, en plus de diversifier les points de contact. Par ailleurs, pour dynamiser sa croissance dans des marchés émergents, Spotify prépare une application Lite. Elle pourra ainsi soulager les smartphones d’entrée de gamme.

Comprenez donc que la simple mise à jour du SDK Spotify Connect s’intègre dans des desseins plus importants qu’une simple connexion pour les utilisateurs gratuits. Reste à voir si cela aura une utilité.