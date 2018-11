Créateur des héros Marvel, le scénariste de génie Stan Lee est mort

Selon une information du site web TMZ, que l’AFP a ensuite confirmée, le dessinateur de comics Stan Lee est décédé lundi 12 novembre à l’âge de 95 ans.

Alors qu’il est né à New York en décembre 1922 dans une famille modeste, Stanley Martin Lieber n’envisageait pas d’être dessinateur de comics, se voyant plutôt acteur. Néanmoins, il rejoint Timely Comics, ancêtre de Marvel, en 1939 comme homme à tout faire. Stan Lee rédige plusieurs scripts pour des bandes dessinées avant de passer rédacteur en chef. Après la guerre dans laquelle il s’engage en 1942, il récupère finalement son poste puis donne vie au premier numéro des Fantastic Four en 1961. Dans les années qui suivent, la compagnie créée de toutes pièces d’autres super-héros tels que Hulk, les X-Men ou les Avengers. Accompagné d’autres dessinateurs de talent comme Jack Kirby et Steve Ditko, il imagine ensuite Iron Man, Daredevil et Spider-Man.

Donner de l’humanité aux héros de Marvel

Contrairement aux héros de DC Comics (Batman, Flash, Wonder Woman…), également très populaire, Stan Lee et les autres se sont penchés sur la création de personnages particulièrement humains. En effet, la majorité de ces super-héros Marvel sont confrontés à des problématiques parfois résolument pragmatiques, comme la résolution des conflits adolescents ou la question de l’argent, dans le cas de Spider-Man. L’origine de leur pouvoir est toujours questionnée, comme une source permettant aux héros de se construire et de se trouver. Enfin, tous ont des failles et des blessures qui les caractérisent et permettent aux lecteurs de s’identifier.

Par la suite, Stan Lee a pris l’habitude d’apparaître dans chacun des films appartenant à l’univers Marvel, un rituel qui suscitait un grand intérêt chez sa communauté de fans. En 2010, il a également fait une apparition dans The Big Bang Theory, une série populaire qui multiplie les références à l’univers des comics.

