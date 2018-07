Star Trek Wireless Vulcan Earbuds : des écouteurs Bluetooth pour ressembler… à Spock !

Vous rêvez d’écouter votre musique favorite tout en ressemblant au personnage de Mr Spock dans Star Trek ? Alors les Star Trek Wireless Vulcan Earbuds sont faits pour vous !

Des écouteurs Star Trek Wireless Vulcan Earbuds pour les fans de Spock

Parce qu’il n’y a pas que Star Wars dans la vie, la plateforme ThinkGeek propose depuis peu une nouvelle paire d’écouteurs, en hommage à une autre licence intergalactique : Star Trek. En effet, les Star Trek Wireless Vulcan Earbuds sont des écouteurs sans-fil, dont l’objectif premier est évidemment de diffuser la musique depuis un terminal associé, mais aussi (et surtout) de transformer l’utilisateur… en Mr Spock !

En effet, le célèbre personnage interprété par Leonard Nimroy (entre autres) conserve une aura toute particulière auprès des fans, et nombreux sont ceux à penser à ce Vulcain lors des conventions dédiées à la série. Histoire de joindre l’utile à l’agréable, il existe donc ce produit officiel Star Trek, qui promet de reprendre du mieux possible la forme caractéristique des oreilles de ce cher Spock, mais aussi la couleur de peau du peuple Vulcain.

Une paire d’écouteurs Bluetooth reliés par un câble, auquel est greffée une télécommande, laquelle permet de contrôler la musique en cours, mais aussi de prendre un appel téléphonique. Le tout est livré avec trois embouts en silicone, et est compatible avec la technologie Bluetooth 4.0 + EDR. Côté batterie, le constructeur annonce une autonomie d’environ 4/5 heures dans le cadre d’une utilisation normale, et de 180 heures en veille. Une batterie qui se recharge complètement en 2 heures, via un câble microUSB.

Evidemment, le but ici n’est pas de proposer un son d’une qualité transcendante, mais bien de proposer un produit plutôt insolite, qui devrait faire le bonheur des fans de Star Trek. Reste à savoir maintenant si ces derniers seront assez fans pour oser porter ces Star Trek Wireless Vulcan Earbuds en public… Pour les intéressés, cela se passe directement sur le site de ThinkGeek, avec un prix de vente fixé à 39,99 euros.