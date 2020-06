Startups : le récapitulatif des levées de fonds de la semaine

Un mois après le début du déconfinement français, le paysage French Tech va pouvoir se reposer sur une actualité loin d’être anodine. Airbnb, la plateforme californienne qui n’était qu’une startup il y a dix ans, se relève tout doucement de la crise. Une renaissance difficile, mais qui s’érige déjà comme un signe, en France y compris, d’une économie qui repart doucement.

Signe de ce nouvel élan, des projets qui avaient été laissés de côté ces derniers mois ont rouvert leurs dossiers. Cette semaine, l’assurtech Lemonade nous l’a définitivement montré. À New York, elle vise à devenir publique en s’installant à Wall Street. Sa valorisation est annoncée à 2 milliards de dollars.

Pas question d’IPO en France cette semaine, mais les startups qui ont bouclé des tours de table ces sept derniers jours se sont toutes tournées dans des politiques de déploiement, sur le territoire national et international. L’épidémie semble avoir renforcé un schéma déjà bien acquis chez les investisseurs : les outils numériques et l’efficacité de la gestion par intelligence artificielle ont le vent en poupe.

Les 10 levées de fonds à retenir cette semaine

Les investissements des sept derniers jours sont en baisse, à 62 millions d’euros contre 86 millions d’euros lors de la première semaine de juin. Au programme dans notre récapitulatif des levées de fonds de la semaine sur le paysage de la French Tech (un nouveau rendez-vous hebdomadaire à lire sur Presse-citron), l’attrait de la télémédecine est laissé de côté, mais on peut (encore et toujours) retrouver des jeunes pousses travaillant dans la data.

Dans le top 3 des plus importantes levées de fonds, les startups Alkemics et Ambler viennent rappeler que le modèle de plateforme de mise en relation façon Uber est toujours aussi attrayant. Voici les 10 levées de fonds les plus importantes de la semaine.

Alkemics lève 21 millions d’euros Pour cette levée de fonds en série C, la jeune pousse française a vu entrer dans son capital le fonds Highland Europe, avec à ses côtés des investisseurs historiques comme Cathay Capital, Index Ventures, Seb Alliance et Serena Capital. Sa plateforme digitale permettant de simplifier la relation entre les distributeurs et les fournisseurs a déjà séduit les principaux acteurs de l’Hexagone et du Royaume-Uni. En France, on compte parmi eux : E.Leclerc, Intermarché, Casino, Metro, et en Grande-Bretagne Tesco, Waitrose, Sainsbury et Ocado. Avec cette nouvelle levée de fonds, elle compte se développer sur de nouveaux produits et s’implanter sur de nouveaux marchés, en restant pour le moment en Europe.

Mediarithmics lève 8 millions d’euros La protection des données personnelles a fortement évoluée ces dernières années, obligeant les entreprises à revoir leur politique et leur stratégie en la matière. Mediaritmics, une startup spécialisée dans la data marketing, a développé un outil permettant de collecter les données d’un prospect en temps réel. La flexibilité de sa plateforme est présentée comme pouvant s’adapter aux changements juridiques annoncés. Cette levée de fonds s’opère auprès d’investisseurs historiques comme, Jaïna Capital et Ventech, et de nouveaux investisseurs comme Alliance Entreprendre et Adelie Capital. Elle souhaite augmenter son portefeuille clients en Europe et s’étendre à l’international.

Ambler lève 8 millions d’euros Cette jeune pousse a élaboré une plateforme permettant de mettre en relation des professionnels du transport sanitaire avec des établissements de santé. Son activité se concentre essentiellement sur les transports dits « non-urgents ». Il existe actuellement une vraie carence dans ce secteur que la startup veut combler avec son outil. La rapidité de son système a convaincu plus de 200 établissements publics de santé et 500 transporteurs. La startup souhaite ainsi étendre son activité sur de nouvelles régions de l’Hexagone. Parmi les investisseurs de ce nouveau tour de table, on compte notamment Partech, Idinvest Partners, Kima Ventures ainsi que Bpifrance et des business angels.

Et aussi…

eLichens lève 6 millions d’euros La jeune pousse, spécialisée dans le secteur de l’environnement et plus précisément dans la mesure de la qualité de l’air, vient de lancer sa boutique en ligne afin de commercialiser sa station de qualité de l’air Elos (eLichens Outdoor Station). B-hive lève 4 millions d’euros Spécialisé en consulting dans le secteur de l’ingénierie et en assistance technique pour l’industrie ou la construction, la startup souhaite profiter de l’externalisation de certains métiers pour continuer à développer son activité. Jin lève 3 millions d’euros Cette startup qui évolue dans le secteur du marketing et de la communication se veut spécialiste des relations digitales et des relations publiques. Elle ambitionne de devenir le premier groupe numérique européen. Invenis lève 3 millions d’euros Invenis propose une solution d’intelligence augmentée, appliquée au business permettant de faire des analyses prédictives. Elle souhaite démocratiser le big data et l’intelligence artificielle concernant l’analyse des données d’une entreprise. Monk.ai lève 2,1 millions d’euros Basée à Paris, cette entreprise souhaite développer son outil d’identification des dommages automobile grâce à un système d’intelligence artificielle révolutionnaire. Mr Suricate lève 2 millions d’euros L’outil développé par cette startup permet de détecter les bugs et les anomalies des sites de e-commerce et analyser le parcours client. Vizcab lève 1,6 million d’euros Cette entreprise est spécialisée dans les outils d’analyse permettant la construction de bâtiments bas carbone.

Une dernière actualité, plus récente, et concernant la fintech française iBanFirst qui vient de lever 21 millions d’euros grâce à son nouveau service facilitant la vie des entreprises dans leurs paiements internationaux :