Startups : le récapitulatif des levées de fonds de la semaine

Le mois de juillet a sonné, et l’heure est au bilan semestriel chez les entreprises. Avec solidité, les jeunes pousses françaises s’en sortent mieux que leurs voisins allemands et américains, à en croire la directrice de Station F. Face à la crise sanitaire, le bilan ne serait aussi désolant qu’il aurait pu être pour la French Tech. La confiance est au rendez-vous, alors le « Startup studio » eFounders a soutenu cet optimisme en dévoilant des chiffres en forte croissance pour ses différentes startups, la semaine dernière.

Pour autant, le marché n’est plus le même. Les nombreuses levées de fonds de l’année dernière ont ralenti, au profit d’investissements plus importants chez les plus gros acteurs. Le marché se consolide, et il faudra désormais chercher la rentabilité pour rester en lice. Un rapport publié par la banque d’affaires anglaise GP Bullhound a montré que les acteurs français étaient bien partis pour perdurer et devenir de véritables licornes. Dans le top 50 européen des startups au plus fort potentiel pour ces trois prochaines années, nombre d’entre elles proviennent de l’hexagone.

Les 10 levées de fonds à retenir cette semaine

Cette semaine la French Tech a levé 37 millions d’euros répartis en 14 investissements. Malgré une forte baisse comparée à la semaine dernière, les startups du domaine de la santé ont été privilégiées par les investisseurs et confirment la croissance fulgurante du premier trimestre dans ce domaine. Voici notre récapitulatif des 10 levées de fonds principales :

Shipup lève 6 M€ La jeune pousse développe un outil de suivi de commande pour la satisfaction client. Celui-ci permet de suivre de manière fiable l’envoi du produit à compter de la validation de la commande jusqu’à la réception. Avec ce tour de table, Shipup a réuni Elaia Partners et Bpifrance Investissement

Medireport lève 5 M€ Cette healthtech développe un outil de gestion en cardiologie. Compte tenu de la croissance record des startups du secteur de la santé cette solution trouvera un avenir auprès des professions médicales. Avec ce tour de table, Medireport a réuni Elige Capital et Extens

Finfrog lève 5 M€ Cette fintech propose un micro prêt participatif. Elle se positionne sur un secteur visant à simplifier au maximum les démarches clients et à rendre plus rapide ce type de service. En contrepartie le coût de celui-ci est beaucoup plus élevé que celui de ses concurrents. Avec ce tour de table, Finfrog a réuni Raise et des business angels.

Et aussi…

Unlatch lève 4 M€ Filiale de Legalife, cette jeune pousse évolue dans le domaine de l’immobilier et offre une solution de contrats pour les professionnels du secteur avec des outils facilitant la communication avec le client. inHeart lève 3.7 M€ Cette healthtech modélise le cœur du patient à partir d’imageries médicales visant à soigner les problèmes d’arythmies cardiaques ABC Transfer 3 M€ La jeune pousse profite de la croissance de l’industrie pharmaceutique pour se développer. Elle conçoit et fabrique des Systèmes de Transfert Rapide sécurisés (RTS) pour l’industrie biopharmaceutique. Pangée 2.2 M€ Cette entreprise permet à des commerçants d’intégrer une option d’offre de leasing pour leurs produits présents sur leur site internet et laisse ainsi plus de possibilités pour le client. Clind lève 2 M€ Afin de faire progresser ses utilisateurs dans leur apprentissage, cette startup offre un service d’assistant virtuel. Livejourney lève 2 M€ Cette jeune pousse détecte les anomalies dans les process des entreprises. Check & Visit lève 1,6 M€ Cette startup propose d’automatiser l’établissement de l’état des lieux.

