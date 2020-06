StopCovid : déjà 600 000 téléchargements en moins d’un jour

« C’est un très bon démarrage ». Le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, s’est montré très satisfait du lancement de StopCovid intervenu ce mardi. Désormais disponible sur Android et iOS, l’application a été téléchargée plus de 600 000 fois en quelques heures seulement.

Interrogé dans l’émission de France 2, les 4 vérités , le ministre a également précisé que le gouvernement n’avait pas d’objectifs précis en ce qui concerne le nombre d’utilisateurs de l’app : « Dès les premiers téléchargements, l’application évite les contaminations et évite les malades, voire des morts. Nous sommes très contents de ce démarrage. Évidemment, il faudra que plusieurs millions de français l’ait. »

En quelques heures, 600 000 personnes ont activé #StopCovid. C’est un très bon début. Les travaux des épidémiologistes montrent que, dès les premiers téléchargements, l’application est utile dans la lutte contre le #COVID19.

Téléchargez l'application ⤵️https://t.co/pbh45fQaoi pic.twitter.com/oNbSntPCAe — Cédric O (@cedric_o) June 3, 2020

« Personne ne peut vous forcer à installer l’application »

Cédric O est également revenu sur les choix du gouvernement qui ne souhaite pas forcer les Français à utiliser StopCovid mais parie sur « leur responsabilité ». « On a inscrit le fait que l’on ne pouvait pas vous forcer à installer l’application, ni un employeur, ni un commerçant », rassure le ministre.

L’application est également anonyme et temporaire puisque les données sont effacées au bout de 14 jours. Le secrétaire d’État loue également la transparence de ce dispositif dont une partie du code a été en partie révélée au public.

Depuis le départ, l’application est en tout cas l’objet de nombreuses critiques et ne fait pas l’unanimité. Certains craignent notamment une atteinte aux libertés individuelles ou remettent en cause son inefficacité.

On voit aussi de fausses informations circuler sur StopCovid depuis quelques jours et nous vous expliquions notamment lundi pourquoi l’application ne s’installe en aucun cas automatiquement sur votre smartphone. De nouveaux réglages de confidentialité sont bien présents sur les smartphones Android et les iPhone à jour mais ces derniers viennent en appui de la solution de traçage de contacts préparée par Google et Apple. C’est un système différent de StopCovid et ce dernier ne fonctionne pas sans votre accord.