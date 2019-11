Sur Mars, les astronautes pourront contrôler des drones avec ces gants intelligents

Alors que la reconquête de la Lune se rapproche, des chercheurs de la NASA et du SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) ont dévoilé une paire de gants bien particulière. Ces objets technologiques pourraient effectivement avoir une utilité, et non des moindres, pour les astronautes qui partiront dans l’espace.

Comme l’indiquent les scientifiques, ces gants intelligents pourraient permettre aux femmes et aux hommes en mission sur la Lune ou sur Mars de contrôler des appareils à distance. Cela comprend des drones, mais aussi d’autres robots (qui ne sont pas mentionnés dans le détail).

Avec un tel système, les astronautes pourraient récupérer plus facilement des échantillons pouvant se trouver hors de portée ou devant être isolés d’une potentielle contamination.

Une paire de gants pour les gouverner tous

Les gants en question se dotent de nombreux capteurs intégrés qui détectent tous les mouvements de la main des astronautes. L’information est transférée sans fil jusqu’au dispositif qui doit être contrôlé. C’est une startup norvégienne du nom de Ntention qui a d’abord travaillé sur le projet, avant que la NASA et le SETI ne l’adaptent à la conquête spatiale.

Cette technologie a déjà été testée, vraisemblablement avec succès, sur la Terre. Cependant, cela ne signifie par pour autant que cela fonctionnera tout de suite sur la Lune ou sur Mars, en partie à cause des atmosphères ou des niveaux de gravité qui sont bien différents.

Pascal Lee, scientifique au SETI Institute et au Mars Institute explique : « Une combinaison spatiale pressurisée est relativement rigide et les mouvements des mains et des doigts se heurtent à une résistance considérable. Avec l’Astronaut Smart Glove, la sensibilité des mouvements de la main est réglable et peut être réglée sur un niveau élevé, ce qui signifie que la technologie peut être adaptée à une combinaison spatiale pressurisée rigide ».

Rappelons que la NASA a récemment levé le voile sur les nouvelles combinaisons spatiales que porteront les astronautes pour se rendre de nouveau sur la Lune. Celles-ci s’annoncent plus adaptables et plus maniables.