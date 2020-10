Surprise, surprise… Adam Sandler veut créer un « Sandlerverse »

On a déjà parlé ici et là des multiples projets portés par Adam Sandler. Du surprenant mais particulièrement réussi Uncut Gems, au très classique Murder Mystery, l’acteur a fait son nid sur Netflix. La plateforme de streaming lui offre un terrain d’action parfait pour développer ses idées parfois très surprenantes. Il le prouve à nouveau avec Hubie Halloween, son dernier film, récemment mis en ligne sur Neflix. Sa méthode marche, c’est un acteur bankable à souhait pour le site et son algorithme… Bref, on se trouve là en présence d’un win-win particulièrement prolifique. Mais, Adam Sandler semble désormais se sentir pousser des ailes.

Adam Sandler et le Sandleverse

On vous parlait récemment de l’ambition de Robert Downey Jr, l’acteur qui jouait Iron Man, de créer un univers cinématographique autour de Sherlock Holmes. Il faut dire que le concept est particulièrement tendance. Marvel, DC Comics, Universal, Robin Hood ou encore Bloodshot en sont aussi d’illustrations (ou de tentatives) au cours des dernières années.

Or, la filmographie d’Adam Sandler est longue. Très longue. On a voulu compter avant d’abandonner après plusieurs dizaines de films. Dans le lot, beaucoup de ratés complets, mais aussi quelques perles. Et Adam Sandler explique qu’il aimerait désormais rassembler ses personnages favoris des 25 dernières années dans un « Sandlerverse ».

Son dernier film, Hubie Halloween (dont on vous parlera bientôt de façon plus détaillée), s’inscrit dans cette ambition puisqu’il rassemble plusieurs acteurs et/ou personnages emblématiques de l’histoire cinématographique d’Adam Sandler. Mais, difficile, comme souvent avec lui, de faire la différence entre l’humour et la réalité. Voici sa réponse exacte :

J’aimerais ça. Je dois juste me préparer mentalement pour ça. Cela se produira probablement dans environ 35 ans, mais nous y arriverons.

De quoi ravir ses fans qui sont très nombreux si on en croit l’algorithme de Netflix…