Surprise, Tesla a décidé de changer le prix du Model Y

Il y a quatre mois, Tesla livrait sa toute première Model Y dans l’Utah, aux États-Unis. Le prix de la version la plus attractive était de 52 990 $ en choisissant la configuration Long Range (pour « Grande Autonomie »), alors que la version Performance était indisponible à plus de 60 000 $.

Depuis, Tesla n’a pas encore décidé de présenter des configurations plus accessibles, en délaissant par exemple la transmission intégrale. Pourtant, ce week-end, les prix du Model Y affichés sur le site américain de la marque ont évolué. La stratégie de Tesla a en effet était de revoir à la baisse les prix des deux versions déjà disponible de la voiture.

Les intéressés qui n’auraient pas encore passé leur commande seront heureux d’apprendre qu’ils viennent d’économiser 3000 $. Au lieu des 52 990 $ de départ, la version Grande Autonomie passe désormais sous la barre des 50 000 $, à 49 990 $. Pour la version Performance, le prix est maintenant fixé à 59 990 $.

Une autre surprise

Avec cette annonce, Tesla devrait faire quelques jaloux dans sa communauté de « early bird », qui cherchent à obtenir l’un des premiers exemplaires du nouveau modèle. De nombreuses personnes devraient être frustrées d’apprendre qu’elles auraient pu économiser quelque peu sur le prix d’achat de leur nouveau SUV électrique.

Elles le seraient d’autant plus si elles avaient pour projet de s’offrir le modèle Performance.

En effet, les surprises ne s’arrêtent pas là : Tesla a ajouté un autre cadeau pour les nouveaux acheteurs du modèle Performance. Depuis sa sortie, la version proposait une option dans laquelle plusieurs améliorations étaient effectuées sur la voiture.

Sous la forme d’un pack additionnel, les clients pouvaient voir la vitesse maximale de leur Model Y passer de 230 à 250 km/h, s’équiper de freins plus performants, d’une suspension abaissée, de roues de 21 pouces ainsi que de pédales en alliage d’aluminium. Depuis que les prix du Model Y ont été revus, ce pack est désormais standard sur la voiture, et les clients n’auront plus le choix à faire.

Une construction particulière à Berlin

Autrement, le patron de Tesla Elon Musk a profité de ces derniers jours pour revenir sur la production du Model Y en Europe, dans l’usine en devenir localisée en périphérie de Berlin. Sur Twitter, le PDG a attiré l’attention de ses clients du Vieux Continent en leur faisant part que la prochaine production du Model Y sera « une révolution dans le domaine de la carrosserie automobile ».

Nous pouvons nous attendre à ce que la marque innove de nouveaux procédés repoussant encore plus le niveau de productivité des machines. Le 10 juillet dernier, il a annoncé que le Model Y construit à Berlin sera à observer, tant il s’agirait d’une révolution dans l’ingénierie de la carrosserie.