Survive, la prochaine série de Sophie Turner se dévoile en bande-annonce

Soyons honnêtes. Avec Sophie Turner, on ne sait jamais vraiment trop à quoi on peut s’attendre. Capable de performances magistrales comme dans certains épisodes de Game of Thrones, l’actrice nous a aussi largement déçu dans X-Men : Dark Phoenix. Elle revient sur le devant de la scène avec la série Survive, pour la plateforme de streaming Quibi. On découvre la bande-annonce.

Survive, un projet ambitieux et séduisant

Cela fait quelques mois que l’on parle déjà de ce projet dans lequel elle partage l’affiche avec Corey Hawkins qui commence à se faire sa petite place entre The Walking Dead, 24 : Legacy, 6 Underground et surtout le très bon BlacKKKlansman. Jane et Paul, les deux personnages qu’ils vont incarner à l’écran se retrouvent seuls sur une montagne enneigée, après le crash de l’avion dans lequel ils se trouvaient.

L’histoire est présentée comme celle d’un survival, d’un défi de l’homme contre la nature, le tout servi par des paysages et plus généralement des visuels qui semblent particulièrement soignés.

Survive l’adaptation d’un livre éponyme d’Alex Morel et nous fait aussi penser au Territoire des Loups de Joe Carnahan.

La bande-annonce fait particulièrement la part belle à l’histoire des personnages, nous laissant le temps de découvrir comment ils sont arrivés là. On ne peut aussi qu’admirer la qualité visuelle surtout quand on se souvient que Quibi est avant tout une plateforme qui vise les téléphones. Un choix qui devrait aussi avoir des conséquences narratives avec des épisodes plus courts que ce à quoi on est habitués en temps normal.

La série sera lancée à partir du 6 avril prochain aux Etats-Unis. Pour ce qui est de la France, aucune date de lancement n’est encore annoncée pour Quibi. Il faudra donc patienter ou trouver d’autres façons de voir Quibi dans les prochaines semaines.