Avec le SUV XC40, Volvo fait un pas de plus dans les nouveaux usages digitaux de la voiture

Volvo vient de présenter à la presse son nouveau SUV XC40. Au menu : technologie et sécurité. Revue de détail.

Volvo continue le renouvellement complet de sa gamme avant la prochaine révolution de 2020 qui verra l’intégralité de celle-ci devenir hybride et électrique. Après les nouvelles versions des célèbres XC90 et XC60, voici le dernier venu dans la lignée des SUV : le Volvo XC40. Nous l’avons pris en main par une douce journée de décembre à Barcelone.

Le XC40 est le première modèle de Volvo à proposer Care by Volvo, un dispositif mettant en œuvre certaines fonctions connectées de la voiture pour l’adapter aux nouveaux usages.

Care by Volvo, nouveaux usages et services sur mesure

Côté équipements connectés, nous avons pu tester les fonctions de partage de la voiture localisée et déverrouillée grâce au smartphone à l’aide d’une application dédiée. Il faut en effet savoir que Volvo marque sa volonté d’aller encore plus loin dans sa prise en compte des nouveaux usages liés à l’automobile. Ainsi, la connectivité du XC40 ouvre la voie à de nombreux nouveaux services regroupés sous la bannière Care by Volvo que le XC40 est le premier modèle de la marque à proposer.

Avec Care by Volvo, la marque propose une expérience utilisateur de mobilité innovante à base de financement avec un système de paiement forfaitaire pour toutes sortes de service. En outre, Care by Volvo proposera, en fonction des disponibilités régionales, une gamme de concierges numériques et des services tels que le ravitaillement en carburant, le nettoyage, l’enlèvement des services et la livraison de la voiture par voie électronique. Les conducteurs de XC40 seront également les premiers clients Volvo à pouvoir partager leur voiture avec des amis et des membres de leur famille grâce à la nouvelle technologie de clé numérique disponible à partir d’une application mobile.