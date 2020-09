Tesla dévoile une Model S avec plus de 800 km d’autonomie

À Palo Alto, Tesla a réuni ses fans et actionnaires, le 22 septembre, pour un événement « Battery Day » censé lever le voile sur le plan de Tesla pour devenir indépendant en production de batteries et repousser les limites du coût et des performances de celles-ci. Ce fut aussi l’occasion pour le constructeur d’officialiser la Model S Plaid, une troisième version de sa berline qui explose tous les records…

Une nouvelle Model S : la plus puissante

Ce fut le dernier sujet évoqué de la conférence durant laquelle Elon Musk parlait devant un parterre de Model Y, installé en clin d’œil aux anciens ciné-parcs. Ici pour respecter les gestes barrière. La Model S Plaid n’a pas encore dévoilé ses secrets, mais il est d’ores et déjà annoncé une autonomie théorique supérieure à 830 km. On est loin, très loin des quelque 500 km de la version pourtant « Grande Autonomie »…

Du côté des performances aussi la Model S Plaid n’est pas en reste. Son 0 à 96 km/h est abattu en moins de 2 secondes et Tesla vient de lancer son modèle dans une campagne l’affichant sur l’asphalte du circuit Laguna Seca, où il a inscrit le meilleur temps des voitures de série toutes catégories confondues dans l’histoire. Un grand coup, pour une voiture électrique qui annonce 1100 chevaux.

Pour quand ? À quel prix ?

Il s’agira de la plus chère des Model S, sans hésitation. Sur le site internet américain, la berline ultime de la gamme est d’ores et déjà visible au prix de 134 490 €. Mais pour l’heure, il n’est possible que de la précommander, en versant un acompte de 5000 $. Cette nouvelle Model S Plaid, qui aurait trois moteurs, est attendue pour 2021 et certainement la fin de l’année.

En parallèle à cette annonce, le « Battery Day » fut aussi l’occasion pour Tesla de promettre l’arrivée d’un modèle bien plus accessible (aux alentours de 25 000 $) d’ici trois ans, qui aura pour but d’aller chercher un public encore plus large pour Tesla. D’ici là, trois nouveaux produits seront certainement sortis : le Cybertruck (pick-up), le Semi (camion) et le Roadster (la nouvelle supercar de Tesla). Des modèles fièrement exposés devant la scène ce mardi 22 septembre d’ailleurs…