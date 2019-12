Tesla Roadster : une vidéo impressionnante sur ses accélérations

Il n’y aurait peut-être pas d’autres formulations pour décrire les performances de la Tesla Roadster : les mots d’Emile Bouret, un pilote d’essai qui a pu essayer la supercar électrique, se suffisent à eux-mêmes. « Cette chose va être une vraie bombe », avait-il trouvé à dire.

Il est certain que Tesla n’a pas encore lancé la version définitive de son modèle. Les exemplaires aperçus et testés ne sont encore que des prototypes, mais l’entrée en production arrivera l’année prochaine. D’ici là, les performances sur le papier semblent aller clairement dans le sens de celles visibles une fois la voiture en mouvement.

Dans une vidéo compilation, une chaîne Youtube a recensé les multiples passages face caméra pour la Tesla Roadster de deuxième génération. Un moyen de découvrir le couple surpuissant proposé instantanément après que l’on ait appuyé sur la pédale, et nous permettant d’atteindre 100 km/h en seulement 1,9 seconde.

L’accélération de la Tesla Roadster en vidéo

Les images proposées sont impressionnantes. Habituellement, une voiture a besoin d’un petit temps pour monter progressivement en puissance, au moment d’appuyer sur la pédale. Mais chez les voitures électrique, le couple est instantané : encore plus impressionnant qu’une Model S, la Tesla Roadster propulse littéralement ses passagers.

Emile Bouret avait répondu à certains commentaires doutant des performances réelles de la voiture. Il faut dire que Tesla annonce qu’il s’agira de la « la voiture la plus rapide jamais produite », avec une autonomie également conséquente, à 1000 km.

« Je pense qu’on peut dire sans problème que ce sont des chiffres réels. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des calculs. Nous avons fait ces chiffres. Et je ne devrais probablement pas dire que ces chiffres sont même modestes, mais ils le sont. Cette chose va être une vraie bombe » avait déclaré l’homme, ravi de ses premières impressions au volant du Tesla Roadster de seconde génération.

La supercar sera la digne héritière du premier modèle commercialisé par Tesla, en 2008. Pour le moment, la firme californienne a été plus concentrée à parler de son nouveau Cybertruck que de diriger les médias vers l’actualité de sa prochaine supercar.

Normalement, 2020 devrait être la bonne année, et nous devrions en savoir plus prochainement. Ce qui est certain, c’est que cette supercar ne devrait pas pouvoir baisser son ticket d’entrée sous la barre des 200 000 euros. Le prochain fleuron de la marque est peut-être là.