Tesla pourrait bientôt accueillir YouTube à bord de ses véhicules

YouTube bientôt à bord des Tesla ?

Le mois dernier, Tesla confirmant sa volonté de développer la section gaming à bord de ses véhicules, en portant notamment les moteurs Unity et Unreal Engine. A l’époque, Elon Musk évoquait la possibilité pour le joueur d’interagir via l’écran tactile, mais aussi les boutons sur le volant, sans oublier… les manettes Xbox et PS4. Ce jeudi 13 juin, Tesla était présent à l’E3 à Los Angeles, pour répondre à quelques questions.

Une session de questions/réponses qui a permis notamment à l’emblématique patron du groupe de rappeler l’arrivée d’un certain Cuphead, désormais jouable sur l’écran des véhicules Tesla. Ce dernier rejoint Missile Command, Asteroids, Lunar Lander ou encore Fallout Shelter, déjà disponible sur iOS et Android.

A cette occasion, Elon Musk a également tenu à confirmer l’arrivée d’une la plateforme de streaming vidéo, comme YouTube. Evidemment, rappelons que la section gaming, comme cette future section vidéo, n’est disponible que lorsque le véhicule est à l’arrêt. Impossible donc de visionner ses vidéos favorites tout en conduisant. Une fois la plateforme de vidéo lancée, YouTube pourrait vraisemblablement être rejoint par d’autres services similaires, tels que Netflix ou encore Hulu.

Des fonctions parfaites pour « tuer le temps »

Selon Elon Musk, il est également utile de rappeler que les propriétaires de Tesla restent souvent assis dans leur voiture immobile pendant qu’ils se rechargent aux stations Supercharger. De cette manière, la vidéo en streaming, ainsi que les jeux vidéo, sont un moyen parfait de tuer le temps pendant la recharge des batteries. Toutes ces nouveautés devraient arriver avec la mise à jour Version 10 du système embarqué par les Tesla.

Rappelons au passage que les prochaines Tesla, probablement dans un avenir assez proche, pourront atteindre une portée de 643 kilomètres (400 miles). Une excellente chose pour tous ceux qui hésitent à franchir le pas vers la mobilité électrique, rongés par la « range anxiety », cette peur de la panne sèche, souvent en territoire hostile, par manque d’autonomie.