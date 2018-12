Tesla ne vend pas que des voitures, découvrez 10 produits insolites de la marque

Un chargeur Tesla Powerbank

Dévoilé durant l’automne 2017, le chargeur externe s’est rapidement retrouvé en rupture de stock. Tesla indique qu’il exploite une technologie similaire à celle contenue dans ses voitures. La batterie compacte bénéficie d’une capacité de 3 350 mAh avec une tension en sortie de 5 V/1,5 A maximum. L’objet est commercialisé au tarif de 45 dollars.

Une Superchargeur de bureau

Pour 45 dollars, Tesla vend la réplique d’un Superchargeur traditionnel, mais destiné aux smartphones. Sur son site web, l’entreprise précise que ses équipes ont tenu à reproduire chaque détail et chaque courbe « avec précision ». L’objet fait office de batterie externe, mais les câbles USB ne sont pas fournis.

Une batterie à induction Tesla

Tesla vend des batteries à induction qui font également office de batterie externe traditionnelle. Compatible avec la technologie Qi, le dispositif a été dévoilé l’été dernier pour un tarif de 65 dollars. Rapidement sold-out, la batterie au design sobre refait son arrivée sur le site web de la marque pour 49 dollars.

Un mug Tesla

La marque américaine propose une tasse avec une illustration représentant la voiture que Tesla a envoyé dans l’espace à l’aide de SpaceX. À bord de la capsule principale, le véhicule a été mis en orbite elliptique autour du soleil. Le mug est vendu 35 dollars tandis que le thermos griffé du logo de la marque coûte 30 dollars.

Des planches de surf Tesla

Il y a quelques mois, Elon Musk a annoncé que Tesla allait commercialiser un produit pour le moins insolite : des planches de surf. Disponible en noir et rouge, l’édition limitée comprenait un total de 200 exemplaires vendus à 1 500 dollars l’unité. Conçues en fibres de carbone, les planches reprennent le design sobre et élégant des voitures. Néanmoins, celles-ci se sont vendues en quelques heures et la marque n’a pas réitéré l’expérience, si bien qu’il n’est plus possible d’acheter une planche de surf Tesla.

Une Tesla Model S pour enfant

Tesla n’a pas pensé qu’aux adultes sur sa boutique en ligne, au point qu’elle commercialise une Model S miniaturisée destinée aux enfants. Disponible en blanc, gris, rouge et bleu, il faudra tout de même dépenser 600 dollars pour faire l’acquisition du véhicule. La marque précise que ce dernier a été pensé pour « recréer l’expérience Tesla ultime ».

Des casquettes et des bonnets Tesla

L’entreprise vend également des casquettes avec le logo de Tesla, qu’il s’agisse du simple « T » ou du nom complet de l’entreprise. Elles sont disponibles en gris, noir, blanc ou rouge au tarif de 25 dollars, comme le bonnet. Des vêtements tels que des tee-shirts ou des sweat-shirts sont également commercialisés.

Des voitures Tesla miniatures

Tesla vend également ses véhicules en modèle miniature, dont le Model S P85, le Model S P100D et le Model X P100D. Les voitures sont toutes vendues au tarif de 250 dollars l’unité. Une fois de plus, l’équipe de Tesla Design Team en Californie a supervisé la conception.

De la Tequila Tesla ?

Durant le moi d’octobre, Elon Musk a déposé le nom « Teslaquila » auprès de l’autorité américaine chargée du contrôle des marques déposées (USPTO). Du même coup, il a annoncé que le breuvage alcoolisé arriverait bientôt, sans pour autant mentionner la date de sortie du produit ainsi que son prix. Peu d’informations à ce sujet sont disponibles, si ce n’est qu’il devrait s’agir d’un « spiritueux distillé à base d’agave ».

BONUS : Des lance-flammes The Boring Company

Si Tesla n’est pas à l’origine du projet, c’est tout de même Elon Musk qui en a eu l’initiative. Au total, c’est 20 000 lance-flammes qui ont été vendus, 600 dollars l’unité, après avoir été rebaptisés « pas un lance-flammes », afin de se fier à la législation internationale.

Néanmoins, la majorité de ces produits Tesla ne sont pas accessibles en Europe directement sur le site puisque l’entreprise ne les livre qu’aux États-Unis (et parfois au Canada). Il est tout de même possible d’en faire l’acquisition en passant par un service tel que Shipito.