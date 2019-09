Tesla veut davantage plaire aux végans avec sa Model 3

Si l’on creuse les documents historiques comme avait pu le faire les s membres du Peta (People for ethical treatment of animals), on pourrait se rendre compte à quel point Tesla possède des valeurs végétariennes jusque dans son nom. Tesla, ou plus précisément Nikola Tesla (1856-1943) est un inventeur d’origine serbe et pionnier dans les recherches dans le courant alternatif. C’est bien de lui que la firme d’Elon Musk s’est inspirée pour se forger son identité. Lui, dont les revendications végétariennes rythmaient sa vie.

Depuis 2016, la firme californienne semble reprendre la tradition. Tesla veut davantage plaire aux végans. Les temps ont changé : l’aspect marketing et la pression effectuée par l’organisation du Peta, défendant les droits pour les animaux, doit en être responsables pour une grande part.

La Model 3 ne possédera plus de cuir dans son habitacle

La nouvelle est apparue sur le compte Twitter de la marque le 31 août. Il s’agissait d’une rapide vidéo, présentant la tête d’une vache sur l’écran tactile d’une Model 3. En légende, un texte court mentionnant que l’intérieur du Model 3 était désormais 100 % sans cuir. En d’autres termes, le dernier élément étant encore d’origine animal de la voiture électrique sera désormais indisponible en cuir. Il s’agit du volant, et ce dernier sera maintenant proposé dans un matériau cherchant à se rapprocher à la texture du cuir, de façon synthétique, pour tous les clients de la firme.

Model 3 interior is now 100% leather-free 🐄 pic.twitter.com/2F47zp8A4T — Tesla (@Tesla) August 31, 2019

En 2016 puis en 2017, Tesla avait déjà cherché à se rendre davantage responsable et avait délaissé le cuir sur les sièges de ses différents modèles. La Model 3, depuis, n’avait pas encore sauté le pas vis-à-vis de son volant. L’alternative au cuir est rapidement devenue populaire chez les clients Tesla. Depuis 2016, l’option « ultra blanc » est de plus en plus prisée.

Selon nos confrères d’Electrek, le choix de Tesla aurait été tout d’abord entraîné par une discussion avec des représentants du Peta, lors de la dernière réunion des actionnaires de la firme californienne, survenue plus tôt cette année. Bien qu’Elon Musk n’ait pas souhaité garantir l’absence de cuir dans ses Model S et Model X (un standard pour les clients du marché), la Model 3 et la prochaine Model Y seront dépourvus de cuir.