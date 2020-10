The Expanse : la saison 5 a enfin une date de sortie (et une bande-annonce)

Enfin ! Voici ce que l’on s’est dit, sans aucun doute comme de nombreux autres fans, en découvrant la bande-annonce pour la saison 5 de The Expanse, le space-opera diffusé sur Amazon Prime Video. Pour rappel, c’est bien la plateforme de streaming de l’entreprise de Jeff Bezos qui a récupéré la série dont les trois premières saisons avaient été diffusées sur Syfy. Dès l’annonce, on avait appris qu’une saison 4 puis une saison 5 avaient été commandées. La série, tout autant fascinante si ce n’est plus que dans les premières saisons, fait partie des meilleures dans le registre de la SF et très logiquement de celles qui possèdent de nombreux fans.

The Expanse, la saga continue

Pour les néophytes, qui ont donc l’opportunité de se faire une longue séance de binge-watching, The Expanse est une série qui se déroule dans le futur. La Terre a réussi à coloniser Mars Mais aussi la Ceinture, des astéroïdes sur lesquels ont été installées des colonies. Mais les relations entre les différents acteurs ont commencé à sérieusement se dégrader. L’histoire se concentre principalement sur l’équipage hétéroclite du Rocinante qui tente de maintenir la paix et va découvrir que d’autres acteurs agissent dans l’ombre. A la fin de la saison 4, de nombreux humains quittent le système solaire à la recherche d’une nouvelle planète grâce à un portail d’origine extraterrestre.

Tous les acteurs majeurs sont de retour pour cette nouvelle saison : Thomas Jane, Steven Strait, Cas Anvar, Dominique Tipper ou encore Wes Chatham. On ne peut que regretter bien sûr le départ de David Strathairn, dont le personnage a connu une issue funeste.

Comme pour The Boys qui vient de se terminer, Amazon Prime Video diffusera 3 épisodes le 16 décembre. Chaque mercredi, un épisode supplémentaire sera mis en ligne.