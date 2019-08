The Naked Director, le pari olé olé de Netflix

La canicule s’est terminée depuis quelques jours sur l’Hexagone. Pourtant, la température s’apprête à grimper de quelques degrés supplémentaires à partir du 8 août. C’est ce jour-là que Netflix va mettre l’un de ses programmes du mois. Après la Casa de Papel et avant 13 Reasons Why, la plateforme de streaming présentera à vos paupières tombantes : The Naked Director.

The Naked Director, tiré d’une histoire vraie

De quoi s’agit-il ? Netflix ne cache pas la couleur. La présentation sur son compte Twitter dévoile sans ambages le résumé.

PORNO. C’est bon, on a ton attention ? Alors voici The Naked Director, une série japonaise, qui parle bien de porno, de censure, d’émancipation… Et ça sort le 8 août.

Mais au-là du PORNO, de quoi s’agit-il ? The Naked Director est une série inspirée d’une histoire vraie, celle de Toru Muranishi. Un nom qui n’est pas vraiment connu en France, mais qui est une « légende » au Japon. C’est lui qui a révolutionné l’univers du porno dans le pays durant les années 1980. Après avoir été viré et attrapé sa femme en train d’avoir une relation extra-conjugale, il décide de se lancer.

Cette série retracera donc sa carrière, sa « révolution » du sexe. Au programme, beaucoup de scènes un peu (beaucoup) olé olé, mais aussi de la violence, du trash, du choc… mais aussi du rire. La série qui traitera notamment de la censure au Japon devrait faire parler dans les chaumières. Du côté du casting, c’est Takayuki Yamada, un célèbre acteur japonais, assez peu connu en Europe qui occupe le premier rôle masculin.

La série sera mise en ligne à partir du 8 août. En attendant, on vous laisse voir et revoir cette bande-annonce. L’occasion de décider, une fois pour toutes, si vous vous sentez prêts pour ça mentalement. On ne garantit pas de parvenir au terme de cet ovni cinématographique…