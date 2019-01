Tinder veut (encore) rapprocher ses utilisateurs avec la musique de Spotify

Si Tinder intègre le service musical Spotify depuis 2016, à l’instar de son concurrent Bumble, il ne permet pas de partager de la musique lors d’une conversation privée. Néanmoins, il semblerait que l’application de rencontre aux quatre millions d’utilisateurs se tourne vers cette fonctionnalité avec un nouveau test.

Tinder veut connecter les utilisateurs avec de la musique

D’abord repérée par le blog MSPoweruser, la nouvelle fonctionnalité de Tinder semble être une expérience qui pourrait être suivie par un lancement global -si le test est fructueux. Comme le montrent les captures d’écran, une icône représentant le logo de Spotify a été ajoutée aux côtés du bouton GIF, dans le chat de l’application. En cliquant dessus, il est possible de rechercher un morceau musical. Néanmoins, il semblerait que l’extrait de ce dernier ne puisse pas durer plus de 30 secondes. Actuellement, Spotify est le seul service de streaming musical intégré à l’application.

Tinder a également confié à TechCrunch que l’intégration de Spotify dont il dispose depuis trois ans porte ses fruits et participe à l’échange entre ceux qui cherchent à faire des rencontres. Un porte-parole de l’entreprise indique à ce sujet : « Les utilisateurs adorent se connecter sur des goûts communs en matière de musique […] Ceux qui mettent à jour leur ‘Hymne’ sont les plus susceptibles d’entamer une conversation via Feed. C’est dans cet esprit que nous testons la possibilité de partager de la musique avec un partenaire tout en discutant sur Tinder ».

Régulièrement, Tinder teste de nouvelles fonctionnalités basées sur le contenu multimédia pour favoriser l’engagement et les conversations. Dans cette logique, il a lancé Loops il y a quelques mois, une option permettant de réaliser de courtes vidéos et de les mettre en ligne aux côtés des photos.

Reste à savoir si la fonctionnalité sera déployée à plus grande échelle.

