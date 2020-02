Top 10 des métiers de la tech les plus recherchés en 2020

Quel que soit le domaine d’activité, la technologie est forcément présente. De ce fait, les emplois dans les métiers informatiques restent parmi les plus recherchés. Ces dernières années des secteurs comme le cloud computing, ou l’intelligence artificielle prennent de plus en plus de place, sans parler de l’évolution du web et des applications mobiles. Aujourd’hui, n’importe quelle entreprise se doit de s’appuyer sur des experts dans ces domaines pour pérenniser son activité dans le temps.

Pour réussir cette transformation digitale, il est nécessaire que ces entreprises parviennent à dégoter les profils les plus performants et surtout à les garder. Pour cela, il faut donc connaître quels sont les postes les plus en vue pour l’année 2020. GodinGame dévoile son classement des 10 métiers de la Tech les plus recherchés en 2020.

1. Développeur full-stack

Les développeurs full-stack arrivent en tête de ce classement, et c’est totalement logique. Ces profils sont très rares puisqu’il s’agit de personnes ayant aussi bien les connaissances d’un développeur front-end, et celles d’un développeur back-end. Ces experts doivent être compétents dans tous les domaines du développement informatique, en partant de la création de sites web jusqu’à la confection de logiciels.

En 2020, 67,6% des professionnels RH affirment qu’ils vont avoir des difficultés à trouver des développeurs full-stack, tant la demande est supérieure à l’offre. Cette hausse de la demande vient du fait que de plus en plus d’entreprises tentent d’associer les parties back-end et front-end.

Salaire moyen pour un développeur full-stack en France : 40 651 €.

2. Développeur back-end

Par définition, le développeur back-end est l’inverse du développeur front-end, c’est-à-dire qu’il s’occupe de toute la partie invisible qui n’est pas accessible par le client : les applications, serveurs, et bases de données. Les langages les plus répandus au sein des technologies back-end sont généralement le PHP, Ruby, Python, ou encore des frameworks comme Node.js.

Salaire moyen pour un développeur back-end en France : 40 000 €.

3. DevOps

Les DevOps, pour « Développement et Opérations » sont chargés de superviser les infrastructures informatiques, d’effectuer les tests logiciels, ainsi que de vérifier les performances des serveurs, le tout pour garantir une efficacité maximale. Les entreprises qui possèdent en DevOps dans leurs rangs sont capables de déployer du code 30 fois plus rapidement que la concurrence.

Salaire moyen pour un DevOps en France : 48 329 €.

4. Développeur front-end

Le HTML, le CSS, et le JavaScript sont les meilleurs amis du développeur front-end. Sa mission étant de travailler sur la partie visible du projet, celle avec laquelle les utilisateurs vont interagir directement. Les entreprises recherchent ce type de profil afin de rendre un site web plus fonctionnel, plus ergonomique et plus réactif.

Salaire moyen pour un développeur front-end en France : 39 965 €.

5. Architecte

Les architectes informatiques sont sûrement le poste le moins connu de cette liste, et pour cause ils ne sont pas assez nombreux pour répondre à une forte demande. L’architecture logicielle consiste à définir les composants d’un système, ses fonctions et son mode d’interaction. En termes simples, l’architecte identifie les besoins d’une entreprise et trouve des solutions technologiques aux problématiques métiers grâce à la conception et au développement d’applications et de systèmes d’information.

Salaire moyen pour un architecte informatique en France : 55 053 €.

6. Développeur mobile

D’ici l’année prochaine, les utilisateurs de smartphones dans le monde devraient être 3,8 milliards. Embauche un développeur mobile permet de transcrire l’ensemble des fonctionnalités d’un site web vers une interface mobile. Les développeurs mobiles sont en forte demande cette année, avec un volume d’emploi qui devrait augmenter de 31% d’ici à 2026, selon le US Bureau of Labor Statistics.

Salaire moyen pour un développeur mobile en France : 42 859 €.

7. Data Scientist

Le machine learning et plus globalement l’intelligence artificielle sont des sujets qui ne laissent pas les entreprises actuelles indifférentes. 49% des acteurs du marché actuel aimeraient en savoir davantage à ce sujet d’ici la fin de l’année. Devant cet attrait pour cette activité, les entreprises commencent progressivement à embaucher ce qu’on appelle des Data Scientist. Ces professionnels sont capables de stocker, trier et manipuler de très grands volumes de données. La plupart du temps, ces données sont sensibles et confidentielles, c’est pourquoi il est primordial d’embaucher de véritables experts dans ce domaine.

Salaire moyen pour un data scientist en France : 44 628 €.

8. Testeur

Comme son nom l’indique, un testeur à pour vocation de tester. C’est assez simple en apparence, mais bien plus compliqué en réalité. En effet, le testeur doit être capable de détecter les erreurs et autres défauts au sein d’un logiciel avant qu’il soit déployé au grand public. Une fois les tests réalisés, le testeur envoi un rapport complet avec les points à arranger pour le rendu soit parfait.

Travailler en tant que testeur nécessite des compétences spécifiques et relativement rares – qui sont souvent différentes de celles des développeurs généralistes.

Salaire moyen pour un testeur logiciel en France : 38 273 €.

9. Business Analyst

La principale qualité d’un business analyst est sa capacité d’observation. En effet, l’objectif de ce poste est de déterminer comment l’entreprise peut accélérer sa croissance, tout en réduisant ses coûts. Le Business Analyst utilise les données utilisateur et un logiciel d’analyse pour découvrir les tendances, ou étudier le marché avant de lancer un nouveau produit. Si les Business Analyst sont très demandés, c’est notamment parce que les tâches qu’ils réalisent sont difficilement automatisables.

Salaire moyen pour un business analyst en France : 40 871 €.

10. Développeur de jeux vidéo

Ce n’est une surprise pour personne, l’industrie du jeu vidéo est florissante depuis bien des années. D’ici 2021, elle devrait atteindre 180 milliards de dollars. Devant cet engouement, les développeurs spécialisés sont logiquement ultras demandés. Que ce soit pour des plateformes mobile, cloud gaming, ou plus classique encore des consoles de jeu ou des PC, le développeur de jeux vidéo doit être performant sur l’ensemble de ces formats.

Salaire moyen pour un développeur de jeux vidéo en France : 35 000 €.

Quelque soit votre secteur d’activité, la liste de postes ci-dessus vous sera utile afin de négocier parfaitement le virage digital de votre entreprise.