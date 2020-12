Quelles sont les 10 séries les plus piratées en 2020 ?

Et la série la plus téléchargée illégalement au monde en 2020 nous vient de Disney+, et il s’agit de The Mandalorian. Dans un classement révélé par TorrentFreak au lendemain de Noël, le plus gros succès de la plateforme de streaming a dû accuser un nombre colossal de piratage par des internautes dans le monde, et son « trophée » n’est pas une surprise.

Comme le note le média spécialisé, la série de HBO Game Of Thrones termine ainsi son « règne » qu’elle tenait depuis plusieurs années à attirer les téléchargements illégaux. En 2019, The Mandalorian était déjà dans la course avec une troisième position au classement pour la série dévoilée le 12 novembre 2019 pour une exclusivité américaine.

En cause… Disney+ ?

Le frein de la disponibilité de Disney+ dans le monde expliquerait particulièrement la place de The Mandalorian au classement. En France, la disponibilité du service de streaming fut repoussée à cause de la crise sanitaire et de la consommation trop importante du débit Internet, auquel les services de streaming ont été les premiers à devoir réguler leur situation. Les fans de Star Wars ont dû patienter jusqu’au 7 avril pour pouvoir découvrir la série dérivée de la saga sur leur écran.

Découvrir Disney+

Pour mesurer le nombre de téléchargements illégaux, TorrentFreak explique se baser principalement sur les chiffres de BitTorrent. Mais comme son article le rappelle, une grande partie du visionnage illégal provient de sites de streaming qui ne communiquent pas leurs chiffres d’audience.

Sur le classement BitTorrent, le podium est complété par la série The Boys sur Amazon Prime Video, et de Westworld d’HBO. Game of Thrones, pour sa part, a disparu du top 10, alors que la série n’a pas reçu de nouvelle saison cette année. Voici donc le top 10 des séries les plus piratées en 2020 :

The Mandalorian The Boys Westworld Vikings Star Trek: Picard Rick et Morty The Walking Dead The Outsider Arrow The Flash

Fruit d’une partie des inscriptions à Disney+, la série The Mandalorian n’est pas près de s’arrêter. Une saison 3 est attendue pour décembre 2021, et l’un de ses acteurs avait déjà soufflé qu’une saison 4 était dans les cartons.