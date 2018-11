La trottinette électrique Ninebot ES2 pour 317€ au lieu de 599€ 🔥

J’utilise personnellement ce modèle depuis plusieurs mois et il est tout simplement excellent. Le gros point positif que je retiens par rapport à la Xiaomi M365 c’est la présence de pneus pleins : finies les galères suite aux crevaisons.

La Ninebot ES2 est proposée jusqu’à ce soir en vente flash à 317€ seulement ! Seules 1000 unités sont disponibles.

L’autonomie annoncée est de 25 km, elle se situe en réalité plus aux alentours des 20 km (peut-être à cause de mon poids). La vitesse maximale est de 25 km/h et elle a une excellente accélération. Elle embarque plus de lumières que la M365, avec le phare à l’avant, des diodes rouges à l’arrière et un bandeau de Leds sur la partie inférieur (j’ai désactivé cet effet néon pour ma part). Elle est donc bien plus visible la nuit, c’est un excellent point.

Qui dit pneus pleins, dit plus de vibrations, et pourtant la conduite avec la ES2 est très agréable grâce à ses amortisseurs. Si vous voulez pousser les limites de ce modèle, une batterie additionnelle est vendue en supplément, et vous permet de monter à plus de 30 km/h avec une autonomie de 45 km, je l’utilise au quotidien et je ne dois charger ma trottinette que tous les 3 jours, ce qui est plutôt agréable.

Sur ce genre de produits chez Gearbest la livraison prend environ un mois, c’est le seul bémol de ce deal. Il vous permet cependant de la payer quasiment moitié prix par rapport aux boutiques françaises (599€). Si vous cherchiez une trottinette électrique, c’est certainement pour moi le meilleur compromis sur le marché actuellement, surtout à ce prix-là !

