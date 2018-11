La carte de France (et du monde) des trottinettes électriques en libre-service

Si elles ont été créées à quelques mois d’écart en 2017, les deux jeunes pousses Lime et Bird ont toutes deux revendiqué le statut de licorne particulièrement rapidement. À ce jour, elles sont respectivement valorisées à 1,1 milliard et 2 milliards de dollars. Pour ce qui est de Bird, elle constitue à ce jour la startup ayant atteint le statut de licorne le plus rapide de l’histoire.

Fondée en janvier 2017 à San Mateo (Californie), Lime a rapidement séduit de nombreux investisseurs de poids, dont Google qui a fait le choix d’investir 300 millions de dollars dans la jeune pousse lors d’un tour de table cet été. Au total, elle a levé plus de 467 millions de dollars. Pour ce qui est de ses trottinettes électriques, Lime exploite des Ninebot ES1 conçus par Segway. Il semblerait que la jeune pousse soit également en possession d’autres véhicules, dont le modèle n’a pas été spécifié.

Fondée au mois d’avril de la même année à Santa Monica (également en Californie), Bird a pu s’appuyer sur le soutien de plusieurs investisseurs qui lui ont permis de lever 150 millions de dollars cet été. Au total, elle a bénéficié d’un soutien de 415 millions de dollars. Pour sa part, elle a passé un accord afin d’utiliser ses modèles M365.

Depuis leur création il y a un an, les deux concurrents du secteur débarquent dans de plus en plus de villes, malgré la réticence de certaines qui se défendent au nom de la législation.

Tour d’horizon des villes dans lesquelles Lime et Bird sont présentes. Cette liste sera mise à jour au fur et à mesure du déploiement des deux services respectifs.

N’hésitez pas à nous informer si les trottinettes électriques ont fait leur arrivée dans votre ville.

Où trouver des trottinettes électriques en France ?

• Bordeaux : Lime (suspension temporaire du service)

• Lyon : Lime

• Paris : Lime et Bird

Où trouver des trottinettes électriques en Europe ?

• Berlin : Lime

• Francfort : Lime

• Lisbonne : Lime

• Londres : Bird

• Prague : Lime

• Vienne : Bird

• Anvers : Bird

• Bruxelles : Bird

• Madrid : Lime et Bird

• Zurich : Lime et Bird

Où trouver des trottinettes électriques Lime aux USA et dans le monde ?

• Mobile, Alabama

• Mesa, Arizona

• Scottsdale, Arizona

• Tempe, Arizona

• Alameda, Californie

• Albany, Californie

• Burlingame, Californie

• El Cerrito, Californie

• Imperial Beach, Californie

• Long Beach, Californie

• Los Angeles, Californie

• Monrovia, Californie

• Mountain View, Californie

• National City, Californie

• Oakland, Californie

• San Diego, Californie

• San Francisco, Californie

• San Mateo, Californie

• Santa Monica, Californie

• So. San Francisco, Californie

• So. Lake Tahoe, Californie

• Walnut Creek, Californie

• Charlotte, Caroline du Nord

• Durham, Caroline du Nord

• Greensboro, Caroline du Nord

• Denver, Colorado

• Hartford, Connecticut

• Key Biscayne, Floride

• Miami Shores, Floride

• North Bay Village, Floride

• North Miami, Floride

• Atlanta, Georgie

• Chicago, Illinois

• Rockford, Illinois

• Elkhart, Indiana

• South Bend, Indiana

• Silver Spring, Maryland

• Arlington, Massachusetts

• Bedford, Massachusetts

• Belmont, Massachusetts

• Chelsea, Massachusetts

• Everett, Massachusetts

• Malden, Massachusetts

• Medford, Massachusetts

• Melrose, Massachusetts

• Milton, Massachusetts

• Needham, Massachusetts

• Newton, Massachusetts

• Quincy, Massachusetts

• Revere, Massachusetts

• Waltham, Massachusetts

• Watertown, Massachusetts

• Winthrop, Massachusetts

• Edina, Minnesota

• Golden Valley, Minnesota

• Minneapolis, Minnesota

• Clayton, Missouri : Lime

• Ferguson, Missouri

• St. Louis, Missouri

• Reno, Nevada : Lime

• Keyport, New Jersey

• Plainfield, New Jersey

• Ithaca, New York

• New York City, New York

• White Plains, New York

• Yonkers, New York

• Columbus, Ohio

• Dublin, Ohio

• Worthington, Ohio

• Portland, Oregon

• Arlington, Texas

• Austin, Texas

• Dallas, Texas

• Plano, Texas

• San Antonio, Texas

• Salt Lake City, Utah

• Seattle, Washington

• Bothell, Washington

• Washington DC

• Green Bay, Wisconsin

Où trouver des trottinettes électriques Bird aux USA et dans le monde ?

• Tel-Aviv, Israel

• Mesa, Arizona

• Scottsdale, Arizona

• Tempe, Arizona

• Russellville, Arkansas

• Campbell, Californie

• Culver City, Califronie

• El Cajon, Californie

• Emeryville, Californie

• Isla Vista, Californie

• La Mesa, Californie

• Long Beach, Californie

• Los Angeles, Californie

• Oakland, Californie

• Piedmont, Californie

• Riverside, Californie

• San Diego, Californie

• Santa Clara, Californie

• Santa Monica, Californie

• Cary, Caroline du Nord

• Charlotte, Caroline du Nord

• Greensboro, Caroline du Nord

• Morrisville, Caroline du Nord

• Raleigh, Caroline du Nord

• Winston-Salem, Caroline du Nord

• Columbia, Caroline du Sud

• Aurora, Colorado

• Denver, Colorado

• Windsor, Connecticut

• Coral Gables, Floride

• Athens, Georgie

• Atlanta, Georgie

• Covington, Georgie

• Decatur, Illinois

• Highland Park, Illinois

• Peoria, Illinois

• Boise, Idaho

• Bloomington, Indiana

• Indianapolis, Indiana

• West Lafayette, Indiana

• Louisville, Kentucky

• Baltimore, Maryland

• Ann Arbor, Michigan

• Detroit, Michigan

• East Lansing, Michigan

• Minneapolis, Minnesota

• St Paul, Minnesota

• Oxford, Mississippi

• Kansas City, Missouri

• Mexico City, Missouri

• St. Louis, Missouri

• Cincinnati, Ohio

• Columbus, Ohio

• Norman, Oklahoma

• Oklahoma City, Oklahoma

• Stillwater, Oklahoma

• Tulsa, Oklahoma

• Portland, Oregon

• Memphis, Tennessee

• Nashville, Tennessee

• Abilene, Texas

• Austin, Texas

• Dallas, Texas

• Lubbock, Texas

• San Antonio, Texas

• Shavano Park, Texas

• Salt Lake City, Utah

• South Salt Lake, Utah

• Arlington, Virginie

• Richmond, Virginie

• Virginia Beach, Virginie

• Washington DC