Voilà quelques semaines que Donald Trump s’en prend ouvertement à Google, assurant que le géant de la technologie a manipulé son moteur de recherche afin de favoriser son adversaire Hillary Clinton.

En effet, le président des États-Unis assurait alors que Google a aidé la candidate, tout en s’appuyant sur les déclarations de deux journalistes américains. Ces derniers ont respectivement déclaré que le moteur de recherche avait supprimé des articles défavorables à Clinton et qu’il cherchait à faire perdre les élections à Trump.

Le président avait ajouté que les actes de Google étaient très illégaux, laissant à suggérer qu’il se pencherait de près sur les agissements de la firme.

C’est effectivement ce qu’il a fait puisqu’il a de nouveau partagé un tweet pour évoquer le cas de Google, assurant qu’il avait trouvé une « preuve » de ses précédentes déclarations. Le 19 août, il a donc écrit : « Wow, le rapport vient de sortir ! Google a manipulé de 2,6 millions à 16 millions de votes en faveur d’Hillary Clinton aux élections de 2016 ! Ça a été trouvé par un partisan de Clinton, pas de Trump! Google devrait être poursuivi en justice. Ma victoire a donc été encore plus grande que prévu ! ».

Wow, Report Just Out! Google manipulated from 2.6 million to 16 million votes for Hillary Clinton in 2016 Election! This was put out by a Clinton supporter, not a Trump Supporter! Google should be sued. My victory was even bigger than thought! @JudicialWatch

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019