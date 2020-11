Tuto : Comment migrer de votre PS4 à votre PS5 en 5 minutes ?

Aujourd’hui, c’est enfin la sortie de la PS5 en France. Comme des millions de joueurs japonais ou américains, c’est au tour des Européens de se lancer dans la nouvelle génération de consoles PlayStation. Que vous soyez novice ou expérimenté, voici un petit guide pour lancer votre PS5 très facilement et migrer de votre PS4 vers votre PS5 en toute facilité.

Vous allez voir que sur ce point, Sony nous facilité la vie, car il est vraiment possible de changer de machine en seulement cinq minutes montre en main !

Le branchement de la PS5

Les branchements de la PS5 ne devraient pas vous poser des problèmes, étant donné qu’il s’agit exactement des mêmes que ceux de la PS4/PS4 Slim ou encore de la PS4 Pro. Une alimentation, un câble HDMI, une prise Ethernet pour ceux qui veulent brancher leur console à internet par câble et deux ports USB (pour l’adaptateur de la caméra PS4 par exemple).

Ne faites pas le réflexe de remplacer juste votre console avec l’ancienne alimentation et l’ancien câble HDMI de votre PS4. Le câble HDMI offert avec la PS5 est en 2.1 et offrira une meilleure qualité.

Tout comme sur Xbox, il faudra désormais se passer de l’entrée optique qui n’est plus disponible sur PlayStation 5 et PS5 Digital Edition.

Se connecter à votre PS5

Une fois la console allumée, vous allez devoir valider de nombreuses étapes qui vont consister à paramétrer la langue, la date et de l’heure de votre console. Mais aussi à vous connecter à internet. Rien de bien compliqué, il suffit de valider chaque étape.

Vous arriverez ensuite à l’étape pour ouvrir votre compte. Si vous possédez une PS3, PS VITA et/ou PS4 et que vous avez un compte PlayStation Network, il suffira de vous connecter pour avoir accès à l’ensemble des jeux, DLC et autres choses que vous avez achetés sur le PlayStation Store.

Si c’est votre première fois sur PlayStation, il faudra alors cliquer sur « Premiers pas » et vous créer un compte PlayStation Network. N’hésitez pas à suivre notre guide pour découvrir comment faire.

Vous arrivez ensuite sur le menu principal de la PS5. Vous faites face à la toute nouvelle interface de la PS5 qui est assez intéressante. Si vous souhaitez un tour complet de cette dernière, notre guide (écrit et vidéo) est déjà disponible à cette adresse. N’hésitez pas non plus à découvrir les options d’accessibilités de cette PS5.

La première étape sera donc de récupérer les données que vous avez sur votre PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de la console.

Transférer vos données PS4 sur votre PS5

À partir de ce menu, rendez-vous dans la sixième catégorie avec la partie « Système ».

Dans ce nouveau menu, restez sur le premier onglet « Logiciel Système » et rendez-vous dans l’option « Transfert de Données ».

Vous aurez alors ce premier message qui s’affiche pour vous expliquer en quoi consiste le transfert de données. Bien entendu, votre compte personnel ne pourra pas être transféré (puisqu’il suffit juste de vous connecter sur votre PS5 pour retrouver vos amis, vos achats, etc…).

Aucune suppression des données sur votre ancienne PS4 (même s’il est conseillé de restaurer la console si vous décidez de vous en séparer). Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur « continuer ».

Il faudra alors allumer votre PS4 et brancher vos deux consoles (PS4 et PS5) sur le même réseau wifi (ou les brancher entre-elles via un câble Ethernet). Une fois cela fait, appuyez sur « continuer » et le transfert se fera tout seul.

Jouer !

Une fois cela fait, l’ensemble de vos données seront disponibles sur votre PS5. Vos jeux, vos DLC, vos sauvegardes, vos achats, vos captures d’écrans et clip vidéo, etc… Votre PS5 sera prêt à être utilisée.