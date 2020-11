Tuto : comment passer de la Xbox One X à la Xbox Series X en 5 minutes

C’est décidé, vous avez pris la décision de remplacer votre Xbox One X (ou S) par la toute nouvelle Xbox Series X ! Evidemment, vous souhaitez conserver votre profil (Gamertag), mais également retrouver sur votre nouvelle console vos réglages, vos jeux, sans oublier vos indispensables sauvegardes et Succès. A ce niveau, le travail de Microsoft est assez remarquable, puisqu’en quelques minutes à peine, votre Xbox Series X ou S aura définitivement pris la place de votre ancienne console.

Xbox One X / Xbox Series X : côté branchements

En ce qui concerne le branchement de la nouvelle Xbox Series X (et Series S), ce dernier est on ne peut plus simple… puisqu’il est en tout point identique à celui de votre Xbox One X (ou S) actuelle.

En d’autres termes, vous pouvez tout à fait utiliser les câbles (alimentation et HDMI) utilisés par votre ancienne console sur la nouvelle génération de Xbox (en changeant peut-être le câble HDMI par un câble HDMI 2.1,en fonction de votre Smart TV).

Seul l’entrée optique (si vous l’utilisiez) posera souci, puisque la nouvelle génération en est totalement dépourvue. Ça, et l’entrée HDMI in… En quelques secondes seulement, votre Xbox Series X est installée, et vient alors le moment à la fois excitant et redouté du premier démarrage.

Xbox One X / Xbox Series X : la configuration initiale

Au premier allumage, votre nouvelle Xbox va vous demander quelques informations seulement, à commencer par un accès au réseau Internet, sans oublier votre Gamertag. Il suffira alors de renseigner l’adresse mail et le mot de passe associé, pour retrouver aussitôt son profil, ce qui comprend les Succès, la liste d’Amis…

A noter que la configuration peut être effectuée en associant l’application Xbox de son smartphone à la console (via un simple code numérique), mais cela n’est pas obligatoire. Vous pouvez bien sûr réaliser toute l’opération à la force du pad, ce qui permettra d’ailleurs de prendre en mains pour la première fois la nouvelle (et très réussie) manette Xbox.

Bien sûr, à ce stade, votre Xbox Series X/S est encore totalement vierge du moindre jeu… mais cela va (plus ou moins) vite changer, en fonction de votre connexion web.

Xbox One X / Xbox Series X : (re)télécharger ses jeux et ses sauvegardes

Pour télécharger à nouveau les versions numériques de vos jeux, il suffit de se rendre dans Mes Jeux, puis Bibliothèque Complète, puis Tous les jeux Possédés. D’ici, vous pourrez télécharger les jeux de votre choix, qui viendront se caler dans le gestionnaire de téléchargement de la console.

A ce sujet, le gestionnaire de téléchargement n’a pas vraiment évolué, et ce dernier gère toujours de manière assez chaotique la liste d’attente, et ne peut effectuer qu’un seul téléchargement à la fois. Avec une connexion « de campagne » de 15 Mbps, il nous a fallu plus de 5 jours (non stop) pour télécharger environ 30 jeux, et remplir à ras bord le SSD de la Xbox Series X.

Autant dire que ceux qui ont une connexion un peu faiblarde risque de vivre quelques intenses (et longs) moments de frustration… Bien sûr, pour éviter de passer par la case réseau, on peut aussi transférer ses jeux sur un disque sur/SSD externe, puis les réintégrer dans sa nouvelle Xbox. Au passage, si votre « ancienne » Xbox est encore connectée au réseau, vous pouvez aussi effectuer un « back up« , en rapatriant totues les données de votre ancienne console sur la nouvelle, via le réseau domestique.

Enfin, côté sauvegardes de jeu, le système mis au point par Microsoft est un exemple d’efficacité, puisque les sauvegardes sont associées au profil du joueur. De ce fait, il suffit de lancer un jeu, pour que le système récupère automatiquement la dernière sauvegarde via le cloud. Une fois le jeu lancé, on retrouve sa partie telle que nous l’avions laissée précédemment. Parfait.

A titre de comparaison, chez PlayStation, il est impératif de disposer d’un compte PS Plus (payant) pour pouvoir rapatrier ses sauvegardes de jeux depuis le cloud, ou bien, là aussi, d’opter pour une solution de stockage externe. A méditer donc si vous comptez remplacer votre PS4 par la PS5 qui arrive.

Xbox Series X : une installation/configuration d’une simplicité déconcertante

Vous l’aurez compris, il suffit d’une poignée de minutes à peine pour réaliser le branchement et la configuration initiale de sa nouvelle Xbox Series X ou S, lorsque l’on était déjà détenteur d’une Xbox One X ou S. Les branchements sont identiques, et le système de Gamertag est juste redoutable d’efficacité.

On regrette tout de même un gestionnaire de téléchargement toujours aussi calamiteux, et ceux qui disposent d’une petite connexion devront s’armer de patience pour retélécharger les jeux les plus volumineux. Bien sûr, au premier allumage de votre nouvelle Xbox, vous n’êtes pas non plus à l’abri d’une (plus ou moins volumineuse) mise à jour du système.