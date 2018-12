La TV enroulable de LG sera disponible en 2019

Quand il s’agit d’amener une nouvelle technologie au grand public, LG n’est pas en reste. Après les ordinateurs portables à écran flexible dévoilés l’année dernière, l’entreprise asiatique avait encore fait parler d’elle en janvier dernier, lors du CES de Las Vegas.

Comment ? En présentant un poste de télévision destiné à se fondre dans le décor de votre salon en s’enroulant dans une boîte afin de ne pas empiéter sur la décoration de la pièce. Le concept, plutôt réussi selon les critiques des journalistes de l’époque, avait séduit par son innovation et sa qualité. Et si ça vous tente, vous allez bientôt pouvoir vous l’offrir.

Un tarif à plusieurs milliers d’euros

Si l’écran de LG est désormais plus qu’officiel, on ne connaît toujours pas la date exacte de sa mise sur le marché, si ce n’est qu’elle arrivera en 2019. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que sa diagonale affiche 65 pouces au compteur et que la définition de la dalle se limite à la 4K. Pourquoi j’utilise le terme « limite » ? Parce qu’il existe déjà des définitions 8K chez la concurrence.

Bon, cela ne devrait pas être trop gênant si l’on respecte l’adage de nos parents et qu’on ne colle par notre nez à l’écran. Toutefois, les pixels devraient être relativement visibles, et pour un prix tournant aux alentours de 18 000 €, c’est quand même un comble.

Quels avantages pour cet écran enroulable ?

La praticité de cet appareil s’illustre parfaitement lorsque l’on pense aux déménagements longs et compliqués auquel sont soumis les foyers qui décident de se charger de cette tâche eux-mêmes. Plus de risque de casser quoi que ce soit ! Pour quelqu’un de maladroit comme moi, c’est une vraie aubaine.

Jouer aux jeux vidéo devrait aussi devenir une vraie partie de plaisir : avec un écran de cette taille, que l’on peut ranger d’un simple clic sur un bouton quand des amis arrivent à la maison, c’est toute la famille qui sera ravie. Ou pas, parce que lâcher 1 an de salaire pour une télé, ça reste assez contraignant.

Source