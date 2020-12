Twitter annonce la fin de Periscope

Aujourd’hui, la possibilité de diffuser du contenu en direct sur les réseaux sociaux est quelque chose de banal. Pourtant, il y a quelques années, il s’agissait d’une véritable tendance. Et les applications Meerkat et Periscope ont été les pionniers.

Meerkat a été abandonné par son développeur, qui a créé une nouvelle app appelée Houseparty. Quant à Periscope, il a été racheté par Twitter, qui a intégré sa fonctionnalité de diffusion en direct à la plateforme de microblogging.

Et en 2021, l’application Periscope disparaîtra aussi. L’annonce a été faite dans un billet de blog publié sur Medium.

Mais pourquoi ?

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une baisse d’utilisation et nous savons que le coût de la prise en charge de l’application ne fera qu’augmenter avec le temps. Le laisser dans son état actuel ne va pas dans le sens de la communauté Periscope actuelle et ancienne ou de Twitter », explique le billet.

Mais si l’application Periscope va disparaître, son apport dans l’application Twitter va perdurer, puisque la plupart des fonctionnalités y sont déjà intégrées. D’ailleurs, cette décision aurait pu être prise plus tôt s’il n’y avait pas les événements de 2020.

Par ailleurs, Periscope donne le temps à ses utilisateurs de se préparer à cette fermeture. En effet, l’application ne disparaîtra des boutiques qu’au mois de mars 2021. Néanmoins, il sera bientôt impossible d’y créer un nouveau compte.

Toutes les diffusions en direct qui ont été publiées sur Twitter y seront toujours disponibles. Et les utilisateurs pourront aussi, jusqu’au mois de mars, télécharger leurs vidéos.

Une suite logique

Lorsque Twitter a racheté Periscope, il était déjà clair que son objectif était d’avoir une fonctionnalité de diffusion en direct sur son produit phare. Et l’annonce de la fermeture de l’app en 2021 peut être considérée comme la finalisation de cette démarche.

« Bien qu’il soit temps de dire au revoir, l’héritage de Periscope vivra bien au-delà des limites de l’application elle-même. Les capacités et l’éthique de l’équipe et de l’infrastructure de Periscope imprègnent déjà Twitter, et nous sommes convaincus que la vidéo en direct a encore le potentiel de voir une audience encore plus large au sein du produit Twitter », peut-on lire dans l’annonce.

Depuis le rachat de Periscope en 2015, Twitter a énormément changé. Aujourd’hui, Twitter est une entreprise qui fait des bénéfices et qui affiche une bonne croissance du nombre d’utilisateurs chaque trimestre.

D’autre part, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées, comme la possibilité de publier des tweets plus longs, de 280 caractères, les tweets audios, ou encore les Fleets qui sont l’équivalent des Stories sur la plateforme.

En revanche, contrairement à Periscope, qui a été intégré à Twitter avant d’être fermé, Vine, une autre application, a été complètement abandonné par l’entreprise, alors que celle-ci avait un fort potentiel. Mais au mois de janvier, l’un des créateurs de cette app a décidé de lancer une nouvelle version appelée Byte.