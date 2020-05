Twitter est-il en train de déployer une nouvelle fonctionnalité pour programmer les tweets ?

Twitter est constamment à la recherche d’améliorations à apporter aux utilisateurs. Et si un bon nombre des nouveautés de la plateforme visent à rendre les conversations plus saines, Twitter veut aussi rendre l’utilisation de cette plateforme plus facile.

Et parmi les tests menés par Twitter, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de programmer des publications. Cela fait plusieurs mois que cette fonctionnalité est testée.

Au mois d’octobre, la spécialiste en reverse engineering Jane Manchin Wong avait découvert des indices concernant la programmation des tweets.

Twitter continues working on Schedule Tweet for Twitter Web App pic.twitter.com/ZSQ9npwsBm — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 3, 2019

En novembre, le compte Twitter Media avait officiellement annoncé que le test a lieu.

Tweet scheduling on https://t.co/v6ePJIz9Tz? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/R8jIwnGALV — Twitter Media (@TwitterMedia) November 20, 2019

Et aujourd’hui, c’est le site The Next Web qui indique que Twitter est en train de déployer cette nouvelle fonctionnalité chez plusieurs utilisateurs. Pour le moment, on ne peut pas être sûr que cette fonctionnalité est disponible pour tout le monde. Mais visiblement, celle-ci n’a été déployée que sur la version web pour ordinateurs de Twitter.

On peut programmer les tweets maintenant ? pic.twitter.com/K7OU4OhpHw — SetraRkt (@Leweb2mag) May 9, 2020

Pour accéder à la nouvelle option, il suffit de cliquer sur les « … » en dessous du champ de texte pour les nouvelles publications, ce qui fera apparaitre un bouton « Programmer un tweet ».

Objectif : rendre la plateforme plus utilisable ?

Comme je l’évoquais plus haut, Twitter semble aujourd’hui travailler sur tous les moyens de rendre la plateforme plus facile à utiliser, puisque la croissance du nombre d’utilisateurs de la plateforme est attribuée à ces efforts. « Nos efforts pour accroître la pertinence et la facilité d’utilisation ont généré une croissance de 21% des mDAU au quatrième trimestre, plus de la moitié des 26 millions de mDAU ajoutés en 2019 étant directement imputables aux améliorations des produits », avait par exemple déclaré le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, lors de l’annonce des résultats de Twitter pour le dernier trimestre 2019. « À l’aube de 2020, nous continuons sur notre lancée – apprendre plus vite, établir de meilleures priorités, expédier plus et embaucher des talents remarquables. Tout cela nous met dans une position plus forte alors que nous relevons les défis et les opportunités à venir. »

Au mois de février, Twitter a également lancé une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la composition de threads.