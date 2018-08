Twitter ne peut plus publier automatiquement vos tweets sur Facebook

A cause d’une mise à jour de la plateforme de Facebook, il ne sera plus possible de republier automatiquement vos tweets et vos retweets sur le numéro un des réseaux sociaux. Cette mise à jour fait partie des nouvelles restrictions imposées par Facebook aux développeurs tiers après l’éclatement du scandale Cambridge Analytica.

Si vous aviez l’habitude de voir vos tweets et vos retweets republiés automatiquement sur votre profil Facebook, voici une mauvaise nouvelle : depuis le 1er aout, cette fonctionnalité n’existe plus.

L’annonce a été faite par Twitter sur son compte dédié au support. « Nous avons appris que les tweets et les retweets ne seront plus automatiquement postés sur les comptes Facebook connectés (ndlr avec le compte Twitter) à cause d’une récente mise à jour de Facebook », annonce la plateforme de microblogging. « Ne vous inquiétez pas, vous avez d’autres façons de partager un tweet », ajoute-t-elle, avec un petit smiley.

Fin de la permission « publish_actions », une autre conséquence du scandale Cambridge Analytica

Si Twitter ne donne pas plus de détails, il semblerait que l’interruption de cette fonctionnalité entre Twitter et Facebook, que beaucoup d’internautes pouvaient trouver pratique, soit due à la dépréciation d’une permission accordée par Facebook aux applications tierces comme Twitter.

« Dans un article de blog du 24 avril, nous avons annoncé que l’autorisation publish_actions – qui permet aux applications d’accéder à Facebook en tant qu’utilisateur connecté – serait abandonnée le 1er août », a récemment rappellé le numéro un des réseaux sociaux.

La dépréciation de cette restriction faisait partie d’une série de mesures annoncées par Facebook après l’éclatement du scandale Cambridge Analytica, le but étant de donner moins de permissions et moins d’accès sur les données d’utilisateurs aux développeurs d’applications tierces.