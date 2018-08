Twitter poursuit le déploiement de son application Lite, la version allégée pour les pays émergents

Twitter Lite est disponible dans 21 nouveaux pays.

A l’instar de Facebook, Instagram ou YouTube, Twitter a également développé une version Lite de son application Android afin de s’adapter aux pays émergents ou en développement.

Etant donné que dans ces marchés, internet peut être assez lent, les smartphones utilisés ne sont pas nécessairement très performants et les données peuvent coûter cher par rapport au pouvoir d’achat, ces applications Lite permettent aux géants d’internet d’offrir une expérience plus adaptée.

L’application Lite de Twitter a été lancée l’année dernière. Et aujourd’hui, la plateforme de microblogging annonce la disponibilité de celle-ci dans plus de pays

Désormais, Twitter Lite est officiellement accessible dans les pays suivants :

Algérie, Argentine, Bangladesh, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Égypte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Afrique du Sud: Inde, Indonésie, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Liban, Malaisie, Mexique, Maroc, Népal, Nicaragua, Nigéria, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Roumanie, Serbie, Afrique du Sud, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ouganda , Ukraine, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zimbabwe.

Et si votre pays n’est pas dans cette liste, vous pouvez aussi télécharger le fichier .apk de Twitter Lite. D’ailleurs, même si les application Lite ont été conçues pour les pays émergents, certains internautes en Europe et en Amérique du Nord utilisent également celles-ci afin d’économiser des données, ou bien parce qu’elles sont plus minimalistes.

L’une des principales fonctionnalités de Twitter Lite est le « Data saver », une fonctionnalité qui, une fois activée, permet à l’utilisateur de contrôler quelles images ou quelles vidéos seront téléchargées par l’application.

Twitter Lite est également optimisé pour les connexions 2G ou 3G. « En utilisant l’application sur 2G ou 3G, vous remarquerez que le contenu se chargera rapidement sur Twitter Lite », explique l’entreprise.

Twitter Lite permettra-t-il à l’entreprise de conquérir les pays émergents

Twitter annonce cette expansion de Twitter Lite après la présentation de ses résultats trimestriels. Ceux-ci ont révélé qu’à cause la « purge » durant laquelle Twitter a supprimé des comptes suspects, le nombre d’utilisateurs actifs de la plateforme a reculé.

En proposant une application plus adaptée aux conditions dans les pays émergents, Twitter espère sûrement doper sa croissance dans ces pays-là.

Au mois de novembre, l’entreprise indiquait que cette expérience allégée permet d’avoir une augmentation de 50 % du nombre de tweets postés.