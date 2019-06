Un algorithme va vous aider à déchiffrer votre bébé

Tous les parents le savent, comprendre ce que veut son bébé peut souvent ressembler à un cauchemar. A plus forte raison s’il est quatre heures du matin, qu’il pleure à ne plus s’arrêter et que vous avez besoin de vous lever le lendemain matin pour aller travailler. Récemment, des chercheurs ont mis au point un outil pour faciliter le lien mère/enfant avec des bébés prématurés. Mais des chercheurs de l’université Northern Illinois et du College of New Jersey ont une ambition différente en tête.

Traduire le langage de bébé

Concrètement ces chercheurs expliquent avoir réussi à concevoir un algorithme capable de déchiffrer les pleurs de bébé. Selon eux, s’ils sont uniques à chaque fois, ils utilisent en revanche des modulations spécifiques. Ce sont ces dernières que l’algorithme imaginé par les chercheurs pourrait déchiffrer.

Pour autant, comme tout algorithme, il aura besoin de données pour être nourri, cela dépendra donc en grande partie de la matière fournie pour l’entraîner. Mais avec suffisamment de données, de parents fournissant du contenu pour l’entraîner, ce serait donc possible.

Leur base de données contiendrait actuellement 48 pleurs venant de 26 bébés différents, interprétés par des parents et des infirmières. Plusieurs grandes catégories ont été identifiées :

besoin d’être changé besoin d’être nourri besoin d’attention besoin de sommeil inconfort

Un vocable qui peut apparaître limité mais pourrait grandement simplifier la vie des parents. A noter que les pleurs ne sont pas le seul signal étudié. On parle aussi des doigts ans la bouche ou les bâillements. Que les papas et les mamans se rassurent, les chercheurs sont clairs, la machine ne sera pas meilleure que l’humain.

Si cette méthode ne fonctionne pas, on peut parier, vu les travaux en génétique qui ont déjà été menés, que les chercheurs finiront par mettre au point un bébé capable de parler dès la naissance. Reste à savoir si ce sera vraiment une bonne nouvelle…