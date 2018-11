Un Face ID amélioré au programme des prochains iPhone

Une version améliorée du Face ID

Il faut le reconnaître. La première rencontre que l’on a eu avec le Face ID ne s’est pas forcément très bien passée. On se souvient de cette démonstration ratée. Depuis bien sûr, notre sentiment a beaucoup évolué et on surveille avec attention les annonces afin de savoir comment Apple veut faire évoluer son bébé.

On peut désormais logiquement penser que la prochaine grande phase arrivera avec la génération d’iPhone suivante. Les iPhone XS, XS Max et XR sont encore récents, on peine donc encore à se projeter. Mais Ming-Chi Kuo, l’analyste spécialiste d’Apple a déjà quelques convictions bien affirmées. Et selon lui, on devrait avoir le droit à une évolution du Face ID.

Selon lui, les capteurs seront améliorés sur les trois prochains modèles (deux OLED, 1 LED). Au programme, une meilleure reconnaissance faciale. Et on ne parle pas seulement d’un gain de quelques millièmes de secondes.

Adieu la peur du soleil

L’idée serait de s’attaquer au principal défaut du Face ID. Ceux qui l’ont, savent qu’il souffre d’une vraie sensibilité au sommeil et généralement à la lumière extérieure. Un dispositif caché dans l’encoche pourrait atténuer l’impact de ces lumières. Autant dire que pour les utilisateurs, ce serait la fin de l’obligation de rentrer le code comme alternative. En revanche, aucune mention encore d’un mode paysage qui fait déjà rêver tout le monde après qu’il ait été annoncé pour l’iPad Pro.

Un inconvénient qui reste encore bien limité, surtout si on le compare au retard encore accumulé par les constructeurs Android pour réussir à mettre au point une technologie capable de vraiment rivaliser.

Et en attendant, si vous voulez connaître toutes les petites astuces du Face ID, l’idéal est de découvrir nos tutoriels comme celui qui vous explique comment ajouter un second visage.

Source