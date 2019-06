Un jeu Marvel’s Avengers A-Day le 15 mai 2020 sur PS4, Xbox One, PC… et Google Stadia

Les Avengers chez Square Enix en 2020

Les plus courageux d’entre vous ont peut-être veillé cette nuit jusqu’à 3 heures du matin, pour suivre en direct la conférence E3 de Square Enix. Outre une large portion accordée à Final Fantasy VII Remake en guise d’ouverture, la conférence a également permis à Square Enix de présenter au monde son nouveau projet : Marvel’s Avengers : A-Day.

Un titre qui va permettre de retrouver Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor et Hulk, qui célèbrent l’inauguration d’un nouveau quartier général des Avengers à San Francisco et le lancement de leur héliporteur, alimenté par une source d’énergie expérimentale. La journée est toutefois marquée par un accident, qui entraîne la destruction d’une partie de la ville. Considérés comme responsables, les Avengers sont alors hors la loi, et seront de retour cinq ans plus tard, pour affronter une terrible menace…

Un titre qui permettra à quatre joueurs de profiter simultanément de la puissance des Avengers, avec des héros et des contenus additionnels qui seront ajoutés (gratuitement) au fil des semaines. Graphiquement, l’ensemble devrait être très travaillé (même si on attend de découvrir du « vrai » gameplay)… même si certains seront forcément choqués par le look des personnages, bien loin de ressembler aux acteurs des différents films.

Un « jeu service » en solo et multijoueur

Selon l’éditeur : « Il s’agit de l’expérience de jeu Avengers de référence. Un jeu d’action/aventure épique qui combine une narration cinématique avec un gameplay solo et coopératif. Rassemblez-vous dans des équipes jusqu’à 4 joueurs, maîtrisez des capacités extraordinaires, personnalisez vos héros pour correspondre à votre style de jeu et combinez des pouvoirs pour défendre un monde en pleine expansion et constamment menacé. »

A l’issue de la présentation, marquée par un trailer assez épique à découvrir ci-dessous, Square-Enix a confirmé la date de sortie de son Marvel’s Avengers : A-Day. Le jeu sera ainsi disponible le 15 mai 2020 sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi sur le service de jeu en streaming Google Stadia, qui sera lancé à la rentrée. A noter que les joueurs PS4 (et eux seuls) auront droit non seulement à un accès anticipé, mais aussi à des bonus exclusifs.