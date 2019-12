Un nouveau brevet sur la réalité virtuelle pour Sony et PlayStation

Sony ne cesse de publier par-ci, par-là des brevets concernant l’avenir de PlayStation. Que ce soit au sujet de sa prochaine PS5 avec par exemple des brevets sur un partage des sauvegardes, ou encore la potentielle DualShock 5. Sony ne sont pas les derniers pour parler de la réalité virtuelle non plus. Domaine dans lequel ils sont actuellement les leaders ! Entre l’étrange brevet gyroscopique en début d’année ou bien encore les rumeurs autour du PlayStation VR 2, les fans de la firme nippone qui vient de fêter ses 25 ans et d’entrer dans le livre des records ont de quoi se mettre sous la dent.

Aujourd’hui, nos confrères de chez Be PlayStation viennent de découvrir un nouveau brevet mettant en scène cette fois la fameuse caméra PlayStation et son système de suivi avec la réalité virtuelle.

Le PlayStation VR 2 toujours plus précis ?

Dans ce nouveau brevet publié sur Let’s Go Digital, on peut voir cet étrange accessoire permettant de faire du tracking avec la caméra PlayStation. Il s’agit d’un brevet déposé en octobre 2018 et validé en novembre 2019. Le nom de ce brevet est « Appareil Actionneur ». À première vue, cela semble assez complexe (un peu comme le brevet du siège gyroscopique en réalité virtuelle). Mais là encore, il s’agit d’un accessoire où l’« Appareil Actionneur » n’est qu’une partie de l’écosystème.

Un utilisateur porte le casque de réalité virtuelle et obtient l’image et le son des caméras et des microphones du système sphérique à l’autre extrémité en temps réel. De plus, tous les mouvements de la tête de l’utilisateur du casque sont transférés vers le système sphérique, qui les imite en déplaçant la caméra sur les rails en forme d’arc. En utilisant différents modes de mouvement, le système peut donc transférer des états d’émotion – bonheur, surprise, aversion, colère et chagrin.

Il s’agit là d’une vraie révolution qui permettra ainsi au casque VR de connaître les humeurs d’un joueur. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre cela pour acquis. Puisque même si le brevet est officiel, il se peut que Sony décide de ne pas l’exploiter. En tout cas, cela fait beaucoup de projets et d’innovations du côté de la firme nippone depuis quelques mois et cela donne vraiment envie !