Un OnePlus 7T Pro compatible 5G lancé dès cette fin d’année ?

Le OnePlus 7T Pro en mode 5G (pour tous)

Il y a quelques mois, OnePlus lançait son tout nouveau smartphone OnePlus 7 Pro, dont le test made in Presse-Citron est toujours disponible à cette adresse. A la manière d’Apple, le géant chinois prend un malin plaisir à proposer un smartphone estampillé « T » entre deux nouvelles générations. Ainsi, d’ici quelques semaines, on devrait pouvoir mettre la main sur un certain OnePlus 7T Pro.

Un smartphone qui devrait reprendre l’essentiel des caractéristiques du modèle actuel, avec toutefois quelques modifications ça et là (Snapdragon 855 Plus, recharge sans fil…?), et notamment la présence d’un module 5G. En effet, si le OnePlus 7 Pro est déjà proposé en version 5G, cette dernière est limitée à quelques territoires/opérateurs seulement. Avec son OnePlus 7T Pro, le groupe pourrait proposer un smartphone 5G à tous les marchés.

Selon toute vraisemblance, OnePlus devrait donc lancer (mondialement s’entend) un premier smartphone compatible 5G d’ici la fin de l’année, et venir ainsi concurrencer Samsung ou encore LG qui se sont déjà positionnés sur ce segment. Le groupe chinois prendrait ainsi une certaine avance sur Apple, dont l’iPhone 5G n’est pas attendu avant 2020 (au plus tôt).

Le OnePlus 7T Pro dès la fin de l’année ?

OnePlus pourrait ainsi séduire de nombreux utilisateurs, notamment aux Etats-Unis ou encore au Royaume-Uni, où le réseau 5G est déjà disponible dans certaines villes, et chez certains opérateurs. Un OnePlus 7T Pro qui devrait être lancé durant le dernier trimestre de l’année 2019, après un OnePlus 7 Pro qui a rencontré un joli succès, malgré un tarif jugé particulièrement élevé par les fans de la première heure.

Rappelons au passage que la FCC a récemment annoncé que les ondes du réseau mobile 5G ne sont pas plus dangereuses que celles émises par la 4G actuelle. Une manière de rassurer les foules, avant le déploiement progressif de ce réseau mobile nouvelle génération, qui ne sera pas disponible en France avant 2020.