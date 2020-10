Un OnePlus 8T bientôt en édition limitée… Cyberpunk 2077

Après la Xbox One X en édition limitée, la manette, le disque dur externe, la série Netflix ou encore les comics, on pensait avoir tout vu en termes de produits dérivées concernant Cyberpunk 2077 (mis à part le jeu lui-même, prévu pour le 19 novembre), mais voilà que OnePlus entre à son tour dans la danse, en annonçant une édition limitée de son récent OnePlus 8T, aux couleurs du jeu signé CD Projekt RED.

OnePlus 8T en mode Cyberpunk 2077

Vous le savez peut-être, CD Projekt RED va prochainement lancer le très attendu Cyberpunk 2077, un jeu particulièrement ambitieux, mais qui a également subi son lot de retards… Toujours est-il que le jeu arrivera le 19 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One (et même Google Stadia) et que les fans pourront, quelques jours auparavant, précommander le OnePlus 8T aux couleurs du jeu.

Venu de nulle part, le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition sera en effet proposé en précommande à compter du 4 novembre. Le rapport entre OnePlus et Cyberpunk 2077 ? Aucun… Si ce n’est que cela permet à OnePlus de s’associer à nouveau avec une marque très forte, pour sensibiliser non pas les fans de course cette fois (comme avec ses smartphones McLaren), mais les férus de jeux vidéo, qui attendent (pour la plupart) la sortie des futures PS5 et Xbox Series X et de ce Cyberpunk 2077.

A l’heure actuelle, OnePlus joue la carte du suspense en ce qui concerne le look de ce modèle en édition limitée, mais on imagine que ce OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition proposera diverses touches de jaune, avec sans doute un logo pour rappeler l’univers du jeu et un thème Cyberpunk 2077 à bord. Le tout sera également emballé dans un packaging dédié.

Le hic, c’est que ce OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition n’est pour l’heure prévu que pour le marché chinois. A voir maintenant si le constructeur aura la bonne idée de proposer son terminal collector également en Europe et aux Etats-Unis. En attendant, notre test complet du nouveau OnePlus 8T est à lire ici.