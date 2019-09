Une application pour décoder vos SMS : romance ou creepy ?

Quand on est au cœur d ‘un échange dans lequel on cherche à séduire l’autre, il est facile de tout vouloir interpréter à son avantage. De voir un signe décisif dans un émoji, la présence d’un point ou le vocabulaire que vous aurez choisi. Avec un peu de recul, on peut douter de notre analyse, mais difficile d’être sûr à 100% dans un sens ou dans l’autre. Imaginez désormais que le même processus se réplique de la même façon de l’autre côté du téléphone. Une situation qui aurait tendance à se répéter avec la multiplication des applications, de Tinder à Facebook Dating. Mais, l’application Mei pourrait désormais changer les choses.

Mei traduit vos sentiments

Mei est donc une application qui est disponible sur Android et devrait bientôt voir le jour sur iOS. Son concept ? Une fois que vous lui aurez fourni les autorisations, l’application peut lire les SMS, analyser les contenus de vos échanges, puis finalement livrer son verdict fatidique : cette personne est-elle intéressée par vous plus que pour échanger des memes et des liens Presse-Citron ?

Si l’idée de cette application peut faire sourire, elle a été très conçue avec des intentions très sérieuses. Son fondateur y a travaillé trois ans. L’intelligence artificielle a lu des millions de messages afin d’être capable d’analyser le contenu de façon efficace.

L’analogie du concepteur de l’application fait sourire. Il la compare à une barmaid qui pourrait détecter le ton d’une conversation simplement en tendant l’oreille. Et comme en plus l’application peut rendre des services, elle va vous donner des conseils si elle pense que vous avez vos chances avec votre interlocuteur mais que vous auriez besoin d’un peu d’aide, de faire un effort dans une direction pour avancer la conversation. Avouons-le, c’est un peu creepy mais aussi très intriguant.