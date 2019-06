Une conférence Google Stadia annoncée pour le 6 juin à 18h

C’est la conférence qui était la plus attendue, pour enfin connaitre les informations autour de Google Stadia, son prix, sa date de sortie, mais aussi et surtout ses jeux ! On attendait tous l’E3 avec intérêt, mais finalement, Google n’attendra pas l’événement ! Une conférence de presse sera organisée jeudi 6 juin 2019 à 18 heures (heure française).

Google Stadia lève le voile le 6 juin

C’est une communication assez étrange de la part de Google concernant Stadia. Après une première conférence plutôt bonne, bien maîtrisée lors de la Game Developers Conference en mars 2019, tout le monde n’attendait qu’une chose : les jeux. Car si Google avait parlé de son service de streaming, de la puissance de la machine, des premiers partenariats, et des possibilités, le géant américain n’avait rien annoncé concernant le prix, la date de lancement précise et le catalogue de jeux de sa machine.

En annonçant qu’il ne participerait pas à l’E3, tout le monde pensait que Google n’était pas prêt, et que cela n’annonçait rien de bon. Mais si Google ne participe pas à l’E3, c’est pour prendre tout le monde par surprise trois jours avant le début du salon ! Car oui, une conférence sera bien au programme ce jeudi 6 juin à 19 heures.

Some news can’t wait for #E3. Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more → https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k — Stadia (@GoogleStadia) 3 juin 2019

Les infos sur le lancement de Google Stadia, l’annonce des jeux, le prix de l’abonnement au service, tout cela sera révélé avec d’autres informations au cours du premier Stadia Connect diffusé en direct sur YouTube et sur le site officiel de Google Stadia.

Pour rappel, lors de son annonce en mars 2019, Google avait annoncé que Stadia serait l’avenir du jeu vidéo, sans les consoles. Que le service débarquerait en 2019 (sans plus de précision) et que le service serait bien plus puissant que la PS4 Pro et la Xbox One X actuellement avec pas moins de dix téraflops. De plus, Google annonçait que la capacité et la puissance de Stadia étaient infinies et qu’au fil des mois, il serait possible d’augmenter les spécificités du service.

D’ici trois jours, il sera également possible de connaitre tous les derniers détails, dont les jeux exclusifs à la machine. Une stratégie osée de la part de Google qui n’attendra pas les conférences E3, dont celle de Microsoft, pour voir ce que proposera la firme Xbox.