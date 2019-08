Une fin alternative pour Steve et Robin était prévue dans Stranger Things

Voilà déjà un mois qu’il est possible de regarder l’intégralité de la saison 03 de Stranger Things. Voilà déjà un mois que Netflix a explosé de nombreux records, que la série est au coeur de nombreuses théories de fans, que l’on connaît déjà quelques détails pour la saison 4 dont la production devrait commencer en octobre. Il ne manquait plus que de petits secrets de tournage ! Et c’est maintenant chose faite avec cette anecdote concernant l’un des très bons duos de la troisième saison : Steve et Robin. Comme toujours, on précise qu’il s’agit d’un spoil majeur de la saison, ainsi, si vous n’avez pas terminé la saison 03, ou si vous n’avez pas commencé la série (ce qui est difficilement pardonnable), nous vous conseillons de passer votre chemin !

Le changement de dernière minute pour Steve et Robin

La saison 03 de Stranger Things nous aura proposé pas mal de duos intéressants. De Mike à Eleven en tant que jeune couple, entre Dustin et Suzie, Eleven et Max, Joyce et Hopper, ou bien encore Dustin et Steve, il y’avait de quoi faire avec souvent des moments forts intéressants. Mais l’un des meilleurs duos de la saison reste sans doute les deux vendeurs de glace : Steve et Robin.

Si le début de leur relation était plutôt compliqué, ce que tout le monde a vu venir finit par se réaliser en fin de saison. Robin s’ouvre à Steve et lui parle de son passé et du fait que tout au long du lycée, ce dernier ne l’a pas calculé au profit d’autres filles. Steve regrette cette période de sa vie, s’excuse et s’ouvre également à Robin en lui avouant ses sentiments. C’est à ce moment-là que Robin avoue son homosexualité à Steve qui va tourner la situation en dérision. Et bien, sachez qu’au départ, tout ne devait pas se dérouler ainsi comme nous l’explique Maya Hawke, l’actrice derrière le rôle de Robin.

Au cours du tournage, on a commencé à sentir que Steve et elle ne devaient pas finir ensemble, et qu’elle était gay […] Même en revoyant les premiers épisodes de la saison, ça semblait être la décision la plus logique à prendre […] Les frères Duffer, Shawn Levy et moi avons eu de nombreuses discussions au cours du tournage, et c’est seulement au moment où on a commencé à tourner les épisodes 4 et 5 que la décision finale a été prise. C’était une discussion collaborative, et je suis très, très heureuse de la manière dont les choses se sont faites.

L’actrice conclut en annonçant qu’elle était très contente de cette fin, des retours positifs, et qu’elle espère que ce moment marquant pourra aider les filles et garçons homosexuels à mieux s’accepter, à ne plus avoir peur afin que des filles tombent amoureuses d’autres filles et que des garçons tombent amoureux d’autres garçons.