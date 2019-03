Une intelligence artificielle permet de retoucher facilement une photo

Voici une intelligence artificielle qui permet, avec quelques gribouillages, de transformer aisément une photo comme le ferait un utilisateur très avancé de Photoshop.

Une IA qui retouche une photo à partir de gribouillages

L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans la retouche de photos. Différents programmes, dont certains en ligne, sont déjà disponibles comme par exemple GauGAN de Nvidia. L’apprentissage de logiciels comme Photoshop est particulièrement long et fastidieux. Ce n’est clairement pas à la portée de tout le monde. Une nouvelle intelligence artificielle pourrait ravir ceux qui souhaitent retoucher une photo mais n’y connaissent rien à l’édition de photo, ni même au dessin.

Dans une vidéo récemment partagée par la chaîne YouTube «Two Minute Papers » et visible ci-dessous, on peut voir l’intelligence artificielle à l’œuvre. En prenant une photo d’une personne inexpressive et en lui barbouillant un sourire avec une brosse, l’IA va automatiquement lui dessiner un sourire parfaitement convaincant. En gribouillant sur des lunettes de soleil, l’intelligence artificielle est capable de les retirer, de redessiner la partie du visage cachée par les lunettes et d’y placer des yeux. Le résultat est particulièrement bluffant.

Cette brosse intelligente permet de dessiner ce que l’on souhaite voir apparaître sur la photo. Il est ainsi possible de cacher une partie du visage avec des cheveux, changer un type de coiffure, la couleur des yeux, le type ethnique d’une personne, les expressions du visage, etc. Il est aussi possible de rendre net des parties floues.

Un outil dangereux dans de mauvaises mains

Cet outil est vraiment génial pour le cinéma ou pour s’amuser. C’est aussi un outil idéal pour ceux que l’apprentissage de Photoshop rebute. Pourtant, placé dans de mauvaises mains, cette intelligence artificielle pourrait servir à nuire en créant de fausses images trompeuses. De nombreuses personnes trouvent ainsi un malin plaisir à faire du mal avec des photomontages ou en retouchant des photos pour illustrer des fake news.

Ce genre d’outil, s’il est utilisé pour retoucher ses selfies pour se rendre plus beau ou correspondre à certains critères de beauté est aussi dangereux. En effet, de nombreuses personnes désormais consultent un chirurgien esthétique… pour ressembler à leur selfie retouché via un filtre.

