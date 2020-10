« Une menace pour la démocratie », cet ancien dirigeant de Facebook attaque les géants du web

Les propos sont chocs et ne viennent pas de n’importe qui. Tim Kendall, l’ancien directeur de la monétisation chez Facebook, a récemment répondu à une interview sur la chaîne américaine Fox News. Il affirme que dans leur fonctionnement actuel, les réseaux sociaux sont une menace pour nos démocraties.

Celui qui dirige aujourd’hui la compagnie Moment, va même jusqu’à évoquer le risque d’une guerre civile aux Etats-Unis si rien n’est fait :

Le modèle commercial des entreprises est axé sur l’attention. En tant qu’utilisateurs, nous sommes attirés par le contenu qui nous divertit et renforce nos opinions. Ces pratiques encouragent le tribalisme en ligne qui exacerbe la division sociétale que nous constatons aujourd’hui dans un contexte de troubles économiques, climatiques et de santé publique sans précédent.

Une meilleure régulation est nécessaire

Cette bulle de filtre dans laquelle nous enfermeraient les géants du web est évoquée de longue date par les chercheurs. Elle se remarque de plus en plus aux Etats-Unis où démocrates et républicains ne se comprennent plus et ne parviennent plus à échanger normalement, comme l’a montré le dernier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden.

Selon Tim Kendall, ces grandes plateformes n’ont aucun intérêt à changer ces pratiques tant qu’elles en bénéficient financièrement. Dès lors, il demande aux pouvoirs publics de les réguler beaucoup plus fermement et de ne pas attendre qu’elles le fassent d’elles-mêmes. C’est justement le souhait du Congrès américain qui vient de rendre un rapport à ce sujet. Il pense également que les innovations technologiques pourraient permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs appareils et par la même de leurs vies.

Pour rappel, l’entrepreneur est justement un des protagonistes du documentaire de Netflix, The Social Dilemma. Ce film pointe la face sombre des réseaux sociaux à travers les témoignages d’acteurs clés de l’industrie. Il a aussi suscité l’ire de Facebook qui a accusé ce long-métrage d’avoir usé de « sensationnalisme » pour faire valoir ses arguments.