Une pétition pour mettre Megan Rapinoe en couverture de FIFA 20

Megan Rapinoe, co-capitaine de l’équipe nationale de football féminin des USA, ne cesse de faire parler d’elle. Et ce n’est pas seulement grâce à la victoire des États-Unis contre les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde, mais également grâce à ses différentes prises de position dans une Amérique très polarisée.

Et maintenant, il y a une pétition adressée à Electronic Arts, demandant à l’éditeur de mettre la star américaine du football en couverture du jeu FIFA 20. Cela serait tout un symbole, étant donné l’exposition des joueurs qui sont mis en avant sur cette couverture.

« La FIFA doit changer sa politique en matière prime, mais ce n’est que le début. Une plus grande visibilité de cette équipe et le football féminin les aideront à changer d’avis. EA a déjà fait plus que la FIFA en termes d’appui, c’est donc une évidence que je sais qu’ils doivent envisager », lit-on sur cette pétition hébergée par Change.org et lancée par un certain Darren Holland.

Rapinoe sur la couverture de FIFA ? Voici à quoi cela ressemblerait

« Un grand respect pour IGN pour la publication originale et l’image sur les médias sociaux », lit-on aussi dans la pétition. En effet, le site IGN a créé une fausse couverture de FIFA 20 avec Rapinoe dessus. « Ce n’est pas un art officiel de la FIFA (mais ça devrait l’être) », a écrit le site sur Twitter.

Bien entendu, ce n’est pas la première fois que des footballeuses sont mises en avant sur la couverture du jeu FIFA. Comme le rappelle notre confrère Venturebeat, en 2015, la footballeuse Alexa Morgan était déjà sur la couverture de FIFA avec Lionel Messi sur l’édition américaine du jeu. Christine Sinclair était également sur la couverture de l’édition canadienne.

Mais bien entendu, si EA décide de mettre Rapinoe sur la couverture de FIFA 20, l’éditeur devra s’attendre à essuyer des critiques aux États-Unis.