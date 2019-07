Une smartwatch qui se déplie en smartphone ? Voici à quoi cela ressemblerait

Depuis la présentation du Galaxy Fold par Samsung, les écrans pliables font régulièrement les titres de la presse high-tech. Cette semaine, c’est le site Let’s Go Digital qui nous régale avec ces rendus représentant une montre connectée avec un écran pliable plié comme des origamis et qui, une fois déplié, transforme l’appareil en smartphone ou tablette.

D’après Let’s Go Digital, ces rendus seraient inspirés d’un brevet déposé par IBM et qui aurait été posté par l’office américain des marques et des brevets.

Inutile de vous rappeler que pour le moment, nous partageons ces rendus seulement pour le plaisir des yeux. Un tel appareil ne verra certainement pas le jour avant très longtemps, surtout sachant qu’IBM est une entreprise qui dispose d’un très grand nombre de brevets, mais qui ne les utilise pas nécessairement tous.

Quoi qu’il en soit, ces images nous donnent une idée de ce à quoi le futur pourrait ressembler grâce aux écrans pliables.

Les écrans pliables, nouvelle tendance de la high-tech ?

En attendant qu’une entreprise se lance dans les montres à écrans pliables, des appareils un peu moins futuristes vont débarquer dans un futur proche.

Samsung indique qu’il est déjà en train de résoudre les problèmes de conception du Galaxy Fold, son hybride smartphone/tablette. Huawei, de son côté, indique qu’il commercialisera son Huawei Mate X au mois de septembre.

Xiaomi a également déjà développé un prototype de smartphone pliable qui se plie en trois. D’autre part, Motorola voudrait lancer un smartphone pliable qui imite le mécanisme de ses anciens téléphones à clapet.

Quant à Apple, il est également possible qu’il utilise un jour cette technologie. Mais d’après certains médias, la firme de Cupertino serait plus intéressée par un iPad pliable que par un iPhone pliable.