Une Tesla Model S Performance et une Porsche Taycan Turbo S se sont affrontées dans plusieurs courses

Depuis la présentation de la Porsche Taycan l’année dernière, Elon Musk a décidé de ne pas se laisser faire en défiant immédiatement le constructeur allemand avec sa Tesla Model S. Dès lors, une rivalité s’est installée entre les deux constructeurs qui ont confronté leurs véhicules sur circuit.

La dernière fois que Porsche et Tesla ont fait la course, c’est la Taycan qui est repartie gagnante. Cependant, c’est mal connaître Elon Musk que de penser qu’il va rester sur une défaite. En effet, Tesla a apporté diverses modifications à la Model S avec notamment le nouveau mode d’accélération le « Cheetah Stance », ou « mode guépard ». Cette nouveauté permet aux propriétaires de Model S et Model X qui en sont équipées, de bénéficier d’accélérations fulgurantes. Tesla a également ajouté 45ch à sa puissance totale, ce pourrait faire tourner la course en sa faveur.

Justement, la chaîne YouTube Drag Times a publié une vidéo sur laquelle on peut admirer la Porsche Taycan Turbo S et la Tesla Model S Performance s’affronter sur différents parcours. Comme on peut le voir sur cette vidéo, chacunes des courses ont été très serrées. Dans certains cas on peut même dire que les seules différences pour les départager à l’arrivée viennent du temps de réaction des pilotes.

Pour le 0 à 100 km/h, les deux véhicules affichent des performances extrêmement proches. Malgré tout, la Tesla Model S Performance affiche un chrono à 2,3 secondes contre 2,6 pour la Porsche Taycan Turbo S. Quoi qu’il en soit, Porsche a fait d’énormes progrès jusqu’à rattraper les performances affichées par Tesla, mais de son côté le constructeur américain a apporté des améliorations incroyables en seulement quelques mois.

Aujourd’hui, il est très compliqué de désigner un véritable vainqueur, les deux véhicules sont clairement au coude à coude. Cette rivalité sans gravité pourrait pousser les constructeurs à pousser encore plus loin les performances des véhicules électriques, et pourquoi ne pas venir départager Tesla et Porsche.