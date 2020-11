USA : la pression s’accroît sur le Congrès pour une régulation plus musclée des GAFA

« Le Congrès doit agir dans son devoir de protéger les petites entreprises, les travailleurs, notre démocratie et notre économie contre quelques entreprises géantes qui s’arrangent avec les règles à leur profit. » Le propos du courrier qui vient d’être adressé aux leaders démocrates et républicains de la Chambre des représentants et du Sénat est on ne peut plus clair. Cinquante groupes, dont des entreprises de taille de modeste et des organisations progressistes, demandent aux législateurs de prendre leur responsabilité en régulant l’activité des grandes entreprises technologiques.

Vers un démantèlement des GAFA ?

Ces acteurs très remontés par l’attitude anti-concurrentielle des GAFA souhaitent que les recommandations du rapport antitrust rendu le mois dernier par le Congrès soit suivi d’effets :

Nous vous encourageons à placer les recommandations contenues dans ce rapport sur vos ordres du jour législatifs respectifs au début de la prochaine session. Votre soutien à ces changements nécessaires protégera les consommateurs, les travailleurs et notre démocratie des monopoles de la Big Tech, qui ne sont pas au-dessus des lois et ne doivent plus être autorisés à agir comme s’ils l’étaient.

La pression s’accroît donc un peu plus sur les parlementaires. Pour rappel, ce texte publié le mois dernier accuse Google, Facebook, Amazon et Apple d’abus de position dominante sur leur marché. Il prône de nouvelles mesures de régulation qui peuvent aller jusqu’au démantèlement de ces compagnies. Cela concerne notamment la firme de Mark Zuckerberg, et les rachats d’Instagram et de WhatsApp sont sur la sellette. Il en va de même pour l’acquisition de YouTube par Google.

Les auteurs envisagent aussi de forcer ces grandes entreprises à n’exercer que dans un seul secteur d’activité, ou encore de geler leurs fusions et acquisitions. Pour ce faire, un renforcement des lois antitrust existantes est prévu, ainsi que de nouveaux financements pour les agences chargées d’appliquer ces textes.