USA : une escroquerie très sophistiquée détourne le propre numéro de téléphone du FBI

Le FBI émet de manière régulière des messages d’alerte pour prévenir les Américains des cybermenaces. Mais il est en revanche un peu moins courant que des escrocs décident d’usurper l’identité de la police américaine. C’est pourtant le procédé actuellement utilisé par une bande de cybercriminels au mode d’action très bien rodé. Parmi leurs cibles privilégiées, on retrouve les plus jeunes mais aussi les personnes âgées.

Concrètement, une victime reçoit un appel provenant du numéro de téléphone du siège du FBI ( 202-324-3000). Cela apporte d’emblée une grande crédibilité à l’interlocuteur qui se fait passer pour un agent. Le faux enquêteur lui explique ensuite que son numéro de sécurité sociale a été suspendu et qu’elle doit agir immédiatement pour pouvoir le récupérer au plus vite.

D’autres types d’arnaques sont en expansion

Il lui est demandé de procéder à un paiement qui permettra de régler la situation et c’est alors que l’arnaque arrive à son terme et que l’escroc disparaît. On pourrait se dire que c’est un peu gros pour marcher mais beaucoup de personnes se font avoir. Le numéro du FBI et le sens de la persuasion des cybercriminels semblent assez bien fonctionner.

La police fédérale précise de son côté que même si son numéro s’affiche « aucun officier chargé de l’application des lois ne demandera d’argent directement à un membre du public .»

La semaine dernière déjà, le FBI avait tiré la sonnette d’alarme contre un autre type d’escroquerie très en vogue : les arnaques à l’emploi sur Internet. L’urgence est bien réelle puisque les scams de ce type se sont multipliés aux États-Unis l’an dernier. Le montant moyen de l’argent dérobé aux victimes s’élève même désormais à 3000 dollars. Comme pour les arnaques téléphoniques, les forces de l’ordre invitent les internautes à la vigilance et leur demandent de toujours se méfier lorsqu’il leur est demandé de l’argent.