Ventes PS5 / Xbox Series X : la console de Sony déjà (largement) devant celle de Microsoft en France ?

La « next-gen » est arrivée il y a un peu plus d’un mois (déjà !) avec le lancement des nouvelles Xbox Series. Quelques jours plus tard, c’est la très attendue PS5 de Sony qui a été commercialisée. Deux consoles next-gen très prisées, puisque la Xbox Series X comme la nouvelle PlayStation sont en rupture de stock, et devraient être difficiles à acquérir avant le début de l’année prochaine.

La next-gen en France

Aujourd’hui, on en apprend un peu plus concernant les chiffres de ventes des deux machines sur notre territoire. Selon Ludostrie, ce sont ainsi 107 000 consoles PS5 qui ont été vendues en France durant la première semaine d’exploitation. Du côté de chez Xbox, le démarrage a été moins tonitruant, avec « seulement » 37 000 ventes dans l’hexagone durant la première semaine de commercialisation.

Comme toujours, il convient de rappeler que les deux consoles connaissent une rupture de stock permanente, et il est donc très difficile de comparer les ventes des deux machines. Rappelons en effet que Phil Spencer avait confirmé un souci d’approvisionnement en puces AMD, ce qui avait retardé le début de la production des nouvelles Xbox au mois de septembre. Du côté de chez Sony, le stock serait un peu plus conséquent, mais la demande reste encore très (trop) forte.

Au jeu des comparaisons, rappelons que la PS4 s’était écoulée à 240 000 exemplaires en France à la fin de l’année 2013, contre 126 000 unités écoulées pour la Xbox One. La console de Sony a été lancée le 29 novembre en France, tandis que la Xbox One avait été lancée 7 jours plus tôt.

Il y a quelques jours, c’est VGChartz qui revenait sur les ventes des deux consoles dans le monde au 21 novembre dernier. Au total, ce sont un peu moins de 1,6 million de Xbox Series X et Series S qui auraient trouvé preneur au 21 novembre, contre 2,48 millions de PS5. La bataille de la next-gen a-t-elle déjà basculé du côté de chez Sony ?